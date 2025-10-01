César Sandoval arremete contra la 'Generación Z': "Es la 'Degeneración Z', han destruido propiedad pública y privada"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, criticó duramente las recientes marchas convocadas por el colectivo 'Generación Z' asegurando que más bien son la 'Degeneración Z' ya que han destruido propiedad pública y privada durante sus manifestaciones.

César Sandoval arremete contra la 'Generación Z'

Este miércoles 1 de octubre, el titular del MTC conversó largamente con Nicolás Lúcar durante el programa 'Hablemos claro'. Durante esta charla, el militante de APP se pronunció sobre varios temas de coyuntura nacional entre los que se incluyen a las protestas realizadas en los últimos dos fin de semana.

Al ser consultados sobre esta situación, César Sandoval no dudó en su respuesta asegurando que este colectivo más bien es una 'Degeneración Z' movida por la violencia ya que en vez de manifestar su sentir, solo ocasionaron destrozos en el centro histórico de Lima y a la propiedad privada.

"Hay que ser objetivos, esta 'Generación Z', para mí es la 'Degeneración Z'. ¿Han visto como han dejado la plaza San Martín? ¿Han visto como han destruido la propiedad pública y privada en la avenida Abancay? Estoy de acuerdo con usted, la constitución lo dice dentro del marco de la protesta para reclamar de manera tranquila. Hay que hacerse escuchar", indicó.

Son ingenuos o manipulados

Al igual que la propia presidenta Dina Boluarte y otros integrantes de este gobierno, César Sandoval aseguró que los integrantes de este colectivo y los jóvenes que son parte de la marcha, son manipulados por otras personas que buscan otro tipo de intereses.

Según indicó, estas situaciones se dan para intentan desestabilizar al Ejecutivo por movimientos radicales que solo buscan la anarquía.

"Eso no es de ahorita. Quienes organizan este tipo de cosas son o muy ingenuos o son manipulados y detrás de todo eso están los colectivos extremistas. Quieren desestabilizar al país, que quieren la anarquía del país porque estamos de cara a una elección democrática", añadió.

Es importante precisar que el titular del MTC también se refirió al paro de transportistas que ha sido convocado para este jueves 2 de octubre. El ministro dejó en claro que esta tarde se reunirá con varios gremios de dicho sector para tratar de llegar a un acuerdo y evitar esta paralización.

De esta manera, César Sandoval, ministro del Interior, arremetió contra la 'Generación Z' denominándola como 'Degeneración Z' debido a los hechos vandálicos ocurridos en el centro de Lima durante las cuatro jornadas de protestas.