Cecilia García propone usar cuarteles como cárceles para combatir el hacinamiento: "Que sepan que la pasarán mal"

La inseguridad ciudadana y hacinamiento de los penales para albergar a los delincuentes sea por prisión preventiva o sentencia son sin duda dos grandes problemáticas a resolver por las próximas autoridades a partir del 28 de julio del 2026.

La crisis al interior de los penales llegó a una cifra récord en el 2025, alcanzando una sobrepoblación del 147.44 %, habiendo más de 103 000 reclusos, cuando los diseños de las cárceles estaban previstos para 41 000. Frente a esta situación, la candidata a la primera vicepresidencia por Podemos Perú, Cecilia García, propone un lugar de máxima seguridad para una mayor vigilancia de los detenidos y para contribuir con el deshacinamiento penitenciario.

A los cuarteles a cumplir sus penas

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", la también integrante de la plancha presidencial que lidera José Luna Gálvez fue enfática en señalar que los delincuentes merecen estar en un espacio donde se les impida delinquir desde las cárceles, tal como ocurre desde hace muchos años y siendo este uno de los mayores delitos que se cometen en la actualidad: las extorsiones tras las rejas.

En ese sentido, plantea que los hampones cumplan sus penas en los cuarteles pertenecientes a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, de esta manera, el Estado podría utilizar los recursos que van dirigidos al INPE a otros sectores que demandan mayor atención y presupuesto.

"¿A dónde los llevamos si todas nuestras cárceles están explotando de delincuentes? Agarramos, rehabilitamos cuarteles, porque yo no estoy dispuesta a agarrar el dinero de la salud y la educación de nuestros niños para darle techo a los delincuentes. Rehabilitamos cuarteles así como se hizo en Challapalca, que vayan a dormir 10 en una cama, que sepan desde un inicio que la pasarán mal", expresó a Exitosa.

TC amplía plazo al Gobierno para solucionar hacinamiento en penales

El Tribunal Constitucional (TC) amplió en mayo último hasta el 2030 , el plazo para resolver el hacinamiento carcelario, situación que se ha calificada como en "estado de cosas inconstitucional".

En esa línea, los integrantes del TC dispusieron que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informen en enero de los próximos cinco años sobre "los avances concretos" y "el cumplimiento de los objetivos" establecidos en la Política Nacional Penitenciaria.

"Declarar que si, en el plazo de cinco años, que vencerá en el año 2030, no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos", señala el fallo del TC.

Ante esta problemática que abordará el próximo Ejecutivo, desde Podemos Perú plantean dicha propuesta para reducir el hacinamiento de los penales del Perú y para contribuir con la seguridad ciudadana, evitando más extorsiones desde las cárceles.