Felipe Chávez debutó con Bayer Múnich: Volante peruano jugó sus primeros minutos en la Bundesliga

Felipe Chávez quiere seguir dejando el nombre del Perú en alto. Y es que esta vez, el volante de ascendencia peruana debutó oficialmente con la camiseta de Bayer Múnich en la Bundesliga luego de varios meses de demostrar su fútbol en las divisiones inferiores y en amistosos.

El elenco bávaro recibió en el Allianz Arena a un Wolfsburgo que atraviesa por un momento complicado ya que se ubica en las últimas posiciones de tabla. Esto se vio reflejado en el marcador ya que los muniqueses no tuvieron piedad goleándolos por 8-1.

Al minuto 82, con el marcador ya resuelto, Vincent Kompany decidió llamar a Felipe Chávez quien nuevamente fue convocado al primer equipo. El entrenador belga lo hizo ingresar por Michael Olise, quien anotó un doblete, marcando así un momento histórico para el jugador y para el fútbol peruano.

De inmediato, Felipe Chávez se acercó al colombiano Luis Díaz para darle unas indicaciones desde el banco de los suplentes. Con ello, el volante de la Selección Peruana debuta oficialmente en el primer equipo bávaro y en la élite del fútbol alemán y europeo.

El hecho no fue pasado por alto por los comentaristas de ESPN quienes resaltaron la presencia del peruano y recordaron aquellos tiempos donde Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán mostraban su fútbol en el balompié alemán.

"Se viene el debut de Felipe Chávez, mediocampista que ya ha jugado algún amistoso nacido en Alemania, pero de descendencia peruana. Madre alemana y papá peruano. va a reemplazar a Olise. Momento histórico para Perú. Desde Pizarro, desde Paolo... jugador de esa nacionalidad no juega en la Primera de Bayern Múnich", indicaron.

Felipe Chávez convirtió y asistió en amistoso

El estreno de Felipe Chávez parece no ser casualidad ya que hace menos de una semana demostró su calidad en un amistoso invernal ante Salzburgo de Austria. En aquella oportunidad el mediocampista ofensivo anotó un tanto y asistió a uno de sus compañeros en otra goleada de los muniqueses.

Dicha actuación fue celebrada por las redes sociales del club y todo hace indicar que terminó de convencer a Vincent Kompany ya que ahora le dio minutos de manera oficial.

En resumen, Felipe Chávez debutó oficialmente con la camiseta de Bayern Múnich en la goleada ante Wolfsburgo por la fecha 16 de la Bundesliga. El volante peruano comienza a escribir su historia en un club donde supieron brillar Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.