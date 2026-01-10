Cajamarca y La Libertad en ALERTA ROJA ante posible activación de quebradas tras lluvias intensas

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la probabilidad de activación de quebradas asociadas a las lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas (aviso de corto plazo) realizado por Senamhi. A continuación te brindamos los detalles para que puedas tomar tus precauciones.

COEN-INDECI emite alerta roja por activación de quebradas

De acuerdo con un reciente reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa se emitió una alerta de nivel rojo por activación de quebradas en provincias de las regiones Cajamarca y La Libertad.

Cabe mencionar que, el aviso está vigente desde las 13:00 horas de este sábado 10 hasta las 13:00 horas del domingo 11 de enero, ello responde al pronóstico de lluvias emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi).

En tal sentido, el COEN señala que las provincias del territorio cajamarquino que se encuentran comprometidas son las siguientes: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

Por su parte, aquellas provincias que se encuentran expuestas a la activación de quebradas en La Libertad son: Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Otras provincias expuestas a la activación de quebradas

Además, en el boletín informativo de aviso de corto plazo del COEN-INDECI, se indica que hay 14 regiones en el país en donde se ha emitido alerta naranja también proque se verían comprometidas por la activación de quebradas.

En Amazonas , las provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba figuran como las más expuestas.

, las provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba figuran como las más expuestas. En Áncash , el peligro se exiende en Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

, el peligro se exiende en Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay. En Ayacucho presenta riesgo en tres provincias: Huanta, Sucre y Víctor Fajardo. Además, en Huancavelica están comprometidas: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.

presenta riesgo en tres provincias: Huanta, Sucre y Víctor Fajardo. Además, en Huancavelica están comprometidas: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja. En Huánuco las quebradas podrían activarse en Lauricocha, mientras que Ica las provincias de Chincha y Pisco. En Junín están expuestas las provincias Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma y Yauli.

las quebradas podrían activarse en Lauricocha, mientras que las provincias de Chincha y Pisco. En Junín están expuestas las provincias Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma y Yauli. En Lambayeque , las provincias Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. En Lima : Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

, las provincias Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. En : Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. En Pasco: Daniel Alcides Carrión y Pasco. En Piura están: Ayabaca y Huancabamba. Finalmente en San Martín en Mariscal Cáceres.

