¿Vas a la playa por San Valentín? Marina de Guerra advierte oleajes anómalos para este fin de semana

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó nuevamente la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 04-26 de la DHN, de fecha 11 de febrero del 2026, este fenómeno estará presente del viernes 13 al domingo 15 de febrero. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si en caso viajas a las regiones en alerta por San Valentín.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de tumbes a Salaverry), las condiciones del mar serán "normales", siendo las playas de esta parte del país, un lugar especial para disfrutar de tan importante fecha.

En el litoral centro (al sur de Salaverry hasta Chimbote), las condiciones también serán "normales" para el deleite de los bañistas, familias y parejas. No obstante, en la zona al sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona, el arribo de oleaje ligero del oeste y suroeste se registrará a partir de la madrugada del viernes 13 de febrero.

Con referente al litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la llegada del oleaje ligero del suroeste será desde la mañana del viernes 13 de febrero, puntualiza la entidad.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Reporte de oleaje anómalo.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.