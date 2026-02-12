Puerto de Chancay enfrenta a Cosco Shipping y OSITRAN: "Hay que evitar la duplicidad de funciones"

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez, señaló que la disputa entre Cosco Shipping y Ositran por la fiscalización del megapuerto de Chancay se habría producido por una "duplicidad de funciones". "El exceso de funciones, a veces del Estado, genera todas estas documentaciones", mencionó.

Sobre disputa entre Cosco Shipping y Ositran

Durante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre se pronunció sobre la controversia que ha causado el fallo del Poder Judicial que restringe la supervisión del megapuerto por OSITRAN. Según indicó, no puede tomar una postura mientras que el caso se encuentre judicializado.

En tal sentido, precisó que será el Tribunal de las Sedes Constitucionales, el ente que emite el documento final respecto a la disputa entre Cosco Shipping y Ositran. Sobre el tema, indicó que no solo el megapuerto de Chancay debe ser supervisado, controlado y demás, sino todas las instituciones que prestan un servicio al público.

"Hay que evitar a veces la duplicidad de funciones porque a veces una institución te supervisa, viene otra y te supervisa lo mismo y estamos en esa situación", dijo a nuestro medio este jueves 12 de febrero.

De acuerdo a Álvarez, un punto importante a tomar en esta decisión es que se debe evitar la duplicidad de funciones, debido a que en ocasiones existe un exceso de las mismas por parte del Estado. Además, hizo un llamado al Gobierno para que se preste realmente atención a la ciudad de Chancay.

"Todo el mundo sigue hablando de Chancay, relacionado con Ositran, pero de la ciudad, vengan a ver si alguien habla de la ciudad de Chancay, vengan a ver si alguien dice 'aquí en Chancay falta eso', nada, solo cuando hay una publicación de este sentido inmediatamente se toca el tema de Chancay, pero aquí como ciudad tenemos cuantas eventualidades por cubrir y no hay nada", enfatizó el alcalde de Chancay.

PCM anuncia medidas contra fallo judicial

Cabe mencionar que, este jueves, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que tomará las medidas judiciales necesarias contra el fallo del Poder Judicial, que favorece a Cosco Shippin y limita la fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN) en el megapuerto de Chancay.

En conclusión, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez, indicó encontrarse a la espera de una sentencia final que determine la fiscalización y supervisión del megapuerto.