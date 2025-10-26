Muse Louvre: Detienen a sospechosos por el robo de millonarias joyas

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos sospechosos fueron arrestado este sábado 25 de octubre por el robo de millonarias joyas del Museo Louvre en París, según fuentes de BBC News.

Detienen sospechosos

Como se recuerda, objetos con un valor cercano a los de 100 millones de dólares fueron sustraídos del famoso museo parisino hace una semana, el 19 de octubre, por cuatro hombres que ingresaron al lugar a plena luz del día. En cuestión de minutos, los ladrones se llevaron joyas de la Corona Francesas.

Autoridades informaron a la BBC News que, uno de los detenidos fue encontrado cuando estaba por tomar un avión en el aeropuerto Charles de Gaulle de la capital francesa.

De acuerdo con la cadena BFMTV, los detenidos tienen treinta años y eran conocidos por la policía local, se sospecha que podrían formar parte de una red criminal especializada en robos de arte y antigüedades. La fiscal Laure Beccuau confirmó los arrestos, aun que no precisó más detalles.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, felicitó el esfuerzo de los investigadores por realizar "un trabajo incansable", además aseguró que siempre contaron con su plena confianza.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, señaló que los protocolos de seguridad del museo habían fallado y expresó que este robo manchó la imagen de Francia a nivel mundial. Mientras que el director del museo, Laurence des Cars, consideró el robo como un "terrible fracaso" en materia de seguridad, y anunció la revisión exhaustiva de los protocolos internos.

Se sospecha que trabajador participó

Durante la última semana, las autoridades francesas revelaron que uno de los trabajadores del Museo del Louvre habría colaborado con los ladrones que robaron las joyas.

Según los detectives del caso, las pruebas digitales muestran que un miembro del equipo de seguridad del Louvre estuvo en contacto con los sospechosos antes del robo cometido a plena luz del día.

"Hay pruebas forenses digitales que muestran que hubo cooperación entre uno de los guardias de seguridad del museo y los ladrones (...) Se transmitió información sensible sobre la seguridad del museo, y por eso sabían cómo vulnerar el sistema", dijo una fuente al Telegraph.

Hasta el momento se sabe que los delincuentes ingresaron y escaparon del museo en minutos a través de un balcón del segundo piso que no era cubierto por cámaras de vigilancia. Posteriormente, huyeron en scooters llevándose hasta ocho piezas de la Corona de Francia.

Es en medio de estas investigaciones que ya tienen una semana que se detuvo a dos sospechosos del asalto. Las autoridades francesas no han dado más detalles, pero es evidente que las investigaciones avanzan, aunque las autoridades no son optimistas sobre recuperar las joyas.