Lurín: nuevo ataque armado contra la empresa Santo Cristo de Pachacamilla deja a conductor herido

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En menos de tres semanas, presuntos extorsionadores volvieron a atentar contra un conductor de la empresa de transportes Santo Cristo de Pachacamilla, conocida como la línea 10C. El nuevo ataque ocurrió en el distrito de Lurín, donde el chofer recibió varios disparos mientras trasladaba pasajeros, lo que generó preocupación entre los usuarios y trabajadores de esta compañía.

Chofer herido de bala en nuevo ataque

La víctima fue identificada como Luis Ángel Santiago López, de 37 años, quien recibió dos impactos de bala en el tórax y el brazo izquierdo. El hecho se produjo cerca del mercado Las Palmas, cuando el conductor se encontraba realizando su recorrido habitual y estaba próximo a llegar a su paradero inicial, ubicado en la zona de Villa Poeta.

Según testigos, tres sujetos llegaron presuntamente a bordo de un bus de transporte público y descendieron en la cuadra 16 de la avenida Zarumilla. Los sospechosos habrían esperado la llegada de su víctima y, al identificarla, abrieron fuego hasta en seis oportunidades contra la cabina del conductor. Posteriormente, huyeron con rumbo desconocido.

"Nosotros estábamos cenando dentro del local y hay 10 en que la C se estaciona ahí, tanto el chofer como el cobrador, pero ahí en la noche estaban estacionados. Se ha visualizado que han bajado tres de ahí y han dado vueltas y cuando lo se ha retirado, se escucharon los disparos y el hombre que disparó ha pasado por acá", expresó un testigo.

Pasajeros preocupados por la seguridad

Tras el atentado, el conductor fue auxiliado y trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permanece estable, según confirmaron las autoridades. En tanto, pasajeros que se encontraban a bordo del vehículo manifestaron su indignación y temor por lo ocurrido, pues señalaron que utilizan frecuentemente esta ruta y temen convertirse en víctimas de nuevos ataques.

"Habíamos escuchado en la parte de abajo, pero en esta cuadra es la primera vez. Nosotros pedimos seguridad, porque no tenemos cómo defenderme ante una persona con armas", declaró una pasajera, quien exigió mayor protección para los usuarios y trabajadores del transporte público.

🔴🔵 Lurín: Presuntos extorsionadores vuelven a atentar contra la E.T. Santo Cristo de Pachacamilla en menos de tres semanas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/U2nXupaSj0 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

El caso quedó a cargo de los agentes de la comisaría de José Gálvez, quienes indicaron que, hace un mes, conductores de esta empresa denunciaron ser víctimas de extorsiones por parte de la banda criminal autodenominada Los Trujillanos. Por ello, no se descarta que esta organización esté detrás del reciente atentado. Las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para identificar a los responsables y facilitar su captura.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que enfrenta la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, cuyos trabajadores continúan expuestos a posibles ataques pese a las denuncias presentadas. Mientras las autoridades investigan el caso, pasajeros y conductores reclaman medidas de protección que permitan garantizar sus vidas y evitar que la violencia extorsiva siga poniendo en riesgo el servicio de transporte en Lima.