Beca 18: Congreso propone eliminar límite de edad para postular y ampliar posibilidades a postulantes

El límite de edad para acceder a la Beca 18 podría eliminarse. La reciente propuesta parlamentaria de la congresista de la República, Katy Ugarte, busca que los postulantes a la modalidad de Beca Pregrado puedan hacerlo sin límite de edad.

Además, propone que los estudiantes egresados de secundaria cuenten con un plazo no menor a cinco años para poder postular a la beca. Conoce los detalles de la propuesta en la siguiente nota.

Proponen eliminar límite de edad

El proyecto de ley 13632/2025-CR busca ampliar el acceso a la población objetivo del programa de Beca 18. Ello, con el fin de que se reduzca las restricciones para postular a una de las becas integrales más solicitadas para estudiar una carrera profesional.

"Ampliar la población objetivo de Beca Pregrado (Beca 18), no permitiendo que el reglamento establezca límites de edad y plazos menores a cinco (5) años desde el egreso de educación secundaria", precisa.

De esta manera, los estudiantes que hayan terminado el colegio hasta cinco años más tarde podrían acceder a la postulación y ser acreedores de una de las becas que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Actualmente, la norma establece que los alumnos solo pueden ser beneficiarios si culminaron sus estudios de educación secundaria como máximo hasta los tres años de haber sido finalizada.

La propuesta de la parlamentaria indica que se estaría modificando solo un componente de la actual ley vigente, por lo que se mantendría el estado actual de la norma y solo se añadiría que la normativa no contemple el límite de edad y con un plazo no menor a cinco años tras finalizar el colegio.

Ley actual reduce acceso a postulantes

Según la propuesta, el principal problema identificado es que se reduce injustificadamente el universo de beneficiarios y se limita el acceso a aquellos que por razones económicas, familiares o laborales, no pudieron postular antes del límite de edad impuesto ni en el plazo máximo de tres años desde el egreso del nivel secundaria.

En otras modalidades de Beca 18 no existe el límite de edad, sin embargo, en la principal modalidad de acceso, Beca 18 Ordinaria o Pregrado, que representa el 69.0% del total de las becas otorgadas en entre los años 2012-2024, sí se impone esta exigencia.

Debido a que se reducen las posibilidades para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a la Beca 18, el proyecto de ley busca que se elimine el límite de edad para la postulación y se cuente con un plazo máximo de hasta 5 años para que los recién egresados del nivel secundario puedan participar.