Presentan tacha contra Mario Vizcarra para excluir su candidatura presidencial debido a condena por peculado

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En un movimiento que diversos analistas ya advertían, un ciudadano, de nombre Luis Miguel Caya Salazar, presentó formalmente una tacha a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde exige su exclusión del proceso en las próximas elecciones generales 2026, alegando que en su hoja de vida consigna una condena por delito de peculado.

Pese a que el candidato presidencial ha cumplido con su sentencia y figura como rehabilitado, el ciudadano argumenta que aún con esta última condición, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 30717) impide la postulación a "quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad".

Caya, abogado y otrora exconsejero regional de Moquegua, cuestionó también que el Jurado Electoral Especial admitiera a trámite la candidatura de Vizcarra, sin dar un pronunciamiento oficial sobre el por qué no se llegó a aplicar dicha normativa electoral.

#LOULTIMO

Fiel a mis principios democráticos acabo de presentar tacha contra el corrupto Mario Vizcarra Cornejo, al haber sido sentenciado por el delito de Peculado.

El @JNE_Peru debe de cumplir los dispuesto en la Ley 30717 y excluir al candidato de @peruprimero_ofi pic.twitter.com/QItz1mu6j4 — Luis Miguel Caya (@LuisMiguelCaya) December 29, 2025

Una tacha anunciada

En consultas realizadas por el diario El Comercio a diversos analistas y profesionales sobre el tema, los mismos ya anunciaban que la condena contra el hermano del exjefe de Estado, recluido en Barbadillo, podría jugarle en contra durante la jornada previa a las elecciones, derivando en un posible impedimento de su candidatura de aplicarse lo establecido en la Ley 30717.

Aún con casos muy contados en los que el Tribunal Constitucional decidió no aplicar la medida dispuesta, los expertos coinciden en que la decisión final recaerá en el propio JNE.

Ley Orgánica de Elecciones, artículo 107.

Lo que dicen los especialistas

Julio Silva Meneses, abogado consultado por el diario, sostiene que la sentencia contra el candidato presidencial de Perú Primero resultaría suficiente para que máximo órgano electoral dicte su salida de la contienda. Considera además que si el JNE se ciñe a la jurisprudencia del año en que la Ley 30717 fue promulgada (2018), este rechazaría la candidatura de Mario Vizcarra.

Silva advertía que, tras la admisión a trámite de la candidatura de Vizcarra, era cuestión de tiempo para que cualquier ciudadano presentase una tacha en el plazo admitido de 3 días calendario, lo cual terminó ocurriendo y ahora lo que queda es esperar a que el Jurado de Lima Centro 1 explique y dé cuenta de por qué consideró que no existía impedimento de postulación.

Por otra parte, el abogado José Manuel Villalobos, también consultado, coincidió en que es previsible que el máximo tribunal electoral tome en cuenta la jurisprudencia antes mencionada y frene la candidatura, recordando que un caso similar aplicó para impedir la candidatura de Vladimir Cerrón en las elecciones pasadas.

Además, precisó que si bien el TC, en el 2020, cuatro miembros votaron a favor de declarar inconstitucional la medida que prohíbe postular a quienes figuren como rehabilitados, no se alcanzaron los 5 necesarios para considerarla inconstitucional, por lo que la norma sigue vigente.

Con estos antecedentes, la carrera electoral de Mario Viscarra camina en una cuerda floja que solo el JNE decidirá cortar si aplica lo dispuesto por la Ley Orgánica de Elecciones o si se inclina a lo votado en su momento por el Tribunal Constitucional.