¡A días de Año Nuevo! Anuncian corte de agua este martes 30 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este martes, 30 de diciembre. Conoce en la siguiente nota, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿Qué distritos no tendrá agua este martes?

A pocos días de celebrarse Año Nuevo en Perú, la empresa estatal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio de que realizará algunos cortes del servicio de agua potable en la capital este martes, 30 de diciembre. ¿El motivo? Pues bien, Sedapal resaltó que la interrupción temporal se deberá a los trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad.

Además, a través de su canal de difusión de WhatsApp, recordó a los usuarios que en caso el servicio no se restablezca en el horario establecido, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua. Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua. Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Mantenimiento preventivo del reservorio N.º 5 de Vicentelo.

Corte programado en Lima Cercado

Áreas afectadas: C.H. Palomino, C.R. Bancario, Urb. Pando 3ra etapa. Cuadrante. Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Universitaria.

C.H. Palomino, C.R. Bancario, Urb. Pando 3ra etapa. Cuadrante. Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Universitaria. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 41.

En Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 308.

Interrupción en Puente Piedra

Áreas afectadas: P.J. Laderas de Chillón 1rta explanada.

P.J. Laderas de Chillón 1rta explanada. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 369.

Además, habrá corte de agua en el sector 390 en Puente Piedra, precisamente en estas zonas: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado. Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Leoncio Prado, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las Brisas del Norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal.

Así que no olvides juntar agua desde ya, tras revelarse que este martes 30 de diciembre no habrá agua en al menos cuatro distritos, según el último reporte de Sedapal en redes sociales.