Hombre perdió a su esposa y dos hijos en tragedia de Mesa Redonda: "Que el Estado vea nuestro caso"

29/12/2025

Un día como hoy, 29 de diciembre, la vida del señor Guillermo Canales cambió por completo tras el fatídico incendio en Mesa Redonda en 2001, donde perdió a sus esposa e hijos. A 24 años de la tragedia, el hombre continúa exigiendo justicia al Estado peruano.

"No hay justicia para nosotros"

Más de 20 años después, Exitosa continúa recopilando testimonios de los deudos del siniestro producido en Centro de Lima, que enlutó a 453 familias y dejó 253 personas lesionadas, así como 138 niños huérfanos.

Uno de ellos es Guillermo Canales, cuya esposa trabajaba como comerciante en el emporio comercial Mesa Redonda. Lamentablemente, la mujer se encontraba junto a dos de sus hijos durante el voraz incendio provocado por pirotécnicos.

La señora dejó a un pequeño de cuatro años, quien se ha convertido en el principal motor y en la mano derecha de Canales para superar no solamente la pérdida de su compañera de vida, sino también la de sus dos hijos.

Deudo de Mesa Redonda exige justicia tras 24 años de la tragedia.

Así como los otros deudos de las víctimas, el señor Guillermo continúa exigiendo justicia al Estado.

"No hay justicia para nosotros. Tanto tiempo ha pasado y el Estado no nos apoya casi en nada. El Estado había dicho que iba a dar unos 700 soles por indemnización, pero hasta ahorita nada", manifestó.

Canales señaló que su menor hijo ya tiene 28 años y, durante este largo tiempo, ha sido padre y madre para él. En ese sentido, exigió soluciones no solamente para su caso, sino también para el de otros familiares de fallecidos.

"Son 25 años en los que estoy pidiendo que el Estado vea nuestro caso. Yo lo único que pido es que el gobierno intervenga, porque no es posible que tanto tiempo no solucionen los problemas", agregó.

Según denunciaron los deudos de Mesa Redonda, se les está ofreciendo 400 soles de reparación al haber perdido a sus seres queridos, lo cual consideran una burla por parte de las autoridades.

Deudos acuden a misa y visitan cementerio El Ángel

Hoy lunes 29 de diciembre, los familiares de las víctimas de la tragedia de Mesa Redonda estuvieron presentes en una misa en la Iglesia de San Francisco e indican que a las 3 de la tarde aproximadamente se estarán dirigiendo al cementerio El Ángel para una romería.

Muchas de las personas que hoy han asistido a misa, no llegaron a enterrar a sus familiares, no encontraron un cuerpo. Sin embargo, acuden al cementerio porque tienen fe de que alguna de las tumbas que figuran como NN sean de sus seres queridos.

