La IA y su influencia en el Perú: Así cambió la oficina tradicional entre la herramienta y la presencialidad

El trabajo híbrido y la inteligencia artificial han significado un cambio radical en el país generando un entorno laboral más equilibrado, eficiente y enfocado en la experiencia del trabajador.

La IA modificó el estilo de trabajo en las oficinas del Perú.
La IA modificó el estilo de trabajo en las oficinas del Perú. (Foto: Difusión)

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/12/2025

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el Perú y en el mundo. Esta herramienta ahora cuenta con una participación importante en el ámbito estudiantil, profesional y laboral generando drásticos cambios en el día a día.

El 2025 dejó cambios claros en la dinámica laboral peruana. La oficina no desapareció: adoptó un rol más definido dentro de los modelos híbridos. Tras varios años de transición entre trabajo remoto y presencial, este año mostró una operación más estable, con procesos donde la tecnología y la interacción humana cumplen funciones complementarias.

La IA modificó la modalidad de trabajo en las oficinas del Perú

Un reciente estudio elaborado por WeWork y Michael Page, indica que el 48 % de los trabajadores peruanos opera actualmente bajo esquemas híbridos, una cifra que confirma que este modelo ya forma parte del estándar laboral. Para las empresas, la presencialidad se ha orientado a actividades que requieren coordinación, colaboración o alineamiento estratégico, reduciendo prácticas rígidas o presenciales que no sean del todo necesarias.

"La oficina dejó de ser un lugar al que se va por obligación. Hoy cumple un propósito claro: potenciar ideas, coordinación y cultura. La tecnología ayuda a entender cómo se usan los espacios, pero la interacción humana sigue definiendo el valor del encuentro presencial", indicó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

IA que organiza y potencia el trabajo

El estudio también evidencia una mayor normalización de la inteligencia artificial en la rutina laboral. El 83 % de los encuestados considera la IA como una herramienta de apoyo, lo que permitió a las organizaciones integrar soluciones que optimizan operaciones sin desplazar funciones humanas.

Las herramientas predictivas y la automatización de tareas repetitivas facilitaron una planificación más eficiente de la presencialidad, evitando recursos subutilizados y mejorando la coordinación diaria.

"Este año comprobamos que la oficina funciona mejor cuando respeta el ritmo real de los equipos. La IA ordena, la flexibilidad equilibra y la presencialidad fortalece la cultura", explica Hidalgo.

En Lima, esta tendencia se observó con mayor fuerza en zonas corporativas como San Isidro y Miraflores, donde las empresas priorizan ambientes flexibles, ubicaciones accesibles y espacios diseñados para distintos ritmos de trabajo.

En resumen, un reciente estudio realizado por WeWork señala que la inteligencia artificial ha generado un drástico cambio en las oficinas del país ya que ahora los trabajadores optan por un modelo híbrido junto con la presencialidad.

