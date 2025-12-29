La IA y su influencia en el Perú: Así cambió la oficina tradicional entre la herramienta y la presencialidad

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el Perú y en el mundo. Esta herramienta ahora cuenta con una participación importante en el ámbito estudiantil, profesional y laboral generando drásticos cambios en el día a día.

El 2025 dejó cambios claros en la dinámica laboral peruana. La oficina no desapareció: adoptó un rol más definido dentro de los modelos híbridos. Tras varios años de transición entre trabajo remoto y presencial, este año mostró una operación más estable, con procesos donde la tecnología y la interacción humana cumplen funciones complementarias.

La IA modificó la modalidad de trabajo en las oficinas del Perú

Un reciente estudio elaborado por WeWork y Michael Page, indica que el 48 % de los trabajadores peruanos opera actualmente bajo esquemas híbridos, una cifra que confirma que este modelo ya forma parte del estándar laboral. Para las empresas, la presencialidad se ha orientado a actividades que requieren coordinación, colaboración o alineamiento estratégico, reduciendo prácticas rígidas o presenciales que no sean del todo necesarias.

"La oficina dejó de ser un lugar al que se va por obligación. Hoy cumple un propósito claro: potenciar ideas, coordinación y cultura. La tecnología ayuda a entender cómo se usan los espacios, pero la interacción humana sigue definiendo el valor del encuentro presencial", indicó Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

IA que organiza y potencia el trabajo

El estudio también evidencia una mayor normalización de la inteligencia artificial en la rutina laboral. El 83 % de los encuestados considera la IA como una herramienta de apoyo, lo que permitió a las organizaciones integrar soluciones que optimizan operaciones sin desplazar funciones humanas.

Las herramientas predictivas y la automatización de tareas repetitivas facilitaron una planificación más eficiente de la presencialidad, evitando recursos subutilizados y mejorando la coordinación diaria.

"Este año comprobamos que la oficina funciona mejor cuando respeta el ritmo real de los equipos. La IA ordena, la flexibilidad equilibra y la presencialidad fortalece la cultura", explica Hidalgo.

En Lima, esta tendencia se observó con mayor fuerza en zonas corporativas como San Isidro y Miraflores, donde las empresas priorizan ambientes flexibles, ubicaciones accesibles y espacios diseñados para distintos ritmos de trabajo.

