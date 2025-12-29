San Juan de Lurigancho: Nuevo incendio consume una fábrica ubicada en la cdra. 2 de la Av. Los Eucaliptos

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una fábrica ubicada en la cuadra 2 de la Av. Los Eucaliptos viene siendo consumido hoy, lunes 29 de diciembre, a dos días de Año Nuevo.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia empezó pasada las 1:28 p. m. y viene convocando a 10 unidades de diferentes partes de la Lima.

Reporte de incendio.

Emergencia en el distrito más populoso de la capital

Según las primeras informaciones difundidas, el epicentro de la emergencia es una fábrica de productos comestibles y el incendio se habría originado por un corto circuito. En ese sentido, personal del Gobierno local está en el lugar de los hechos para realizar sus diligencias a fin de determinar los daños a causa del siniestro.

El incendio tipificado como "Código 2" ha generado una larga humarada tóxica, la cual se observa a varias cuadras de distancia, por lo cual, los vecinos de la zona y comerciantes aledaños han tenido que evacuar inmediatamente para no resultar asfixiados y salvaguardar su integridad.

Es importante señalar que, personal de la Policía Nacional del Perú también se encuentra el punto para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en toda la redonda, mientras los bomberos continúan con sus labores para intentar controlar las llamas y así evitar que propague a otras viviendas o genere cortos circuitos por los cables que están a centímetros del lugar de la incidencia.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración.