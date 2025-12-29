Tren Lima - Chosica: MML y MTC firman convenio para poner en marcha servicio que unirá Lima Centro y Lima Este

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una ceremonia llevada a cabo la mañana del lunes 29 de diciembre en el Palacio Municipal de Lima, el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, realizaron la firma del convenio interinstitucional para poner en marcha el proyecto denominado: "Tren Lima-Chosica".

Es importante destacar que, lo suscrito incluye la intervención de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), a fin de sentar las bases técnicas, legales e institucionales para el uso del material rodante que llegó al país a mediados de julio proveniente de los Estados Unidos.

¿En qué consiste el convenio de cooperación?

De acuerdo con lo informado por las partes, el MTC se encargará de colaborar en la "determinación de acciones institucionales y legales necesarias", con el objetivo de garantizar que el proyecto se enmarque dentro de las políticas nacionales de movilidad y transporte sostenible.

Del mismo modo, la ATU participará en la "planificación y futura operación del servicio dentro de su ámbito de competencia". En tanto, PROINVERSIÓN apoyará en la estructuración de la participación privada en las fases de diseño, financiamiento, implementación y operación, bajo principios de transparencia y eficiencia.

Es importante destacar que, el presente convenio busca establecer un marco de cooperación para realizar los estudios técnicos, operativos, económicos y legales requeridos, así como para diseñar los mecanismos de participación pública y privada.

Tres año como mínimo para trabajar en la implementación

Desde el MTC enfatizaron, que el proyecto para la futura implementación se trata de un "proceso planificado y colaborativo", el cual requerirá de la suscripción de convenios específicos posteriores, estudios de factibilidad y la obtención de los permisos correspondientes.

En ese sentido, el convenio interinstitucional firmado tendrá una vigencia inicial de tres años, renovables automáticamente, tiempo en el que las instituciones trabajarán en la elaboración de diagnósticos, validación tecnológica del material rodante donado y diseño de la intervención, siempre en el marco de sus competencias y sin transferencia de recursos entre las partes.

☝️ ¡Más movilidad para Lima! 👏👏🚆 El titular del #MTC, Aldo Prieto, participó en la Firma de Convenio Marco Interinstitucional para la puesta en servicio del Tren Lima Este, una iniciativa clave para fortalecer la movilidad urbana en Lima Metropolitana. 🚆🇵🇪



🤝 A través de... pic.twitter.com/KNxe9t7OYl — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 29, 2025

"El acuerdo refleja un modelo de gobernanza colaborativa entre el gobierno nacional, la municipalidad y los organismos técnicos especializados. Se ha establecido un esquema de coordinación mediante equipos técnicos designados por cada institución, lo que permitirá un seguimiento continuo y una toma de decisiones concertada", señala el MTC.

De esta manera, y tras una serie de polémicas desde antes de la llegada del material rodante, la MML y el MTC dan el primer paso para la ejecución del proyecto vial en beneficio de los vecinos de Lima este y centro.