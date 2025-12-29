Federico Girotti llegó a Perú: Delantero argentino se encuentra en la capital para firmar por Alianza Lima

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La incorporación de Federico Girotti a Alianza Lima es casi un hecho, luego de que el delantero argentino arribara a la capital para cumplir con el procedimiento respectivo. Este lunes 29 de diciembre llegó al Perú para pasar los exámenes médicos y firmar de manera oficial con el cuadro blanquiazul.

Girotti listo para firmar

El ariete de 26 años fue visto llegando al hotel Hilton de Miraflores, en compañía de su representante. Su presencia confirma que pasará por la evaluación física que certifique su buena condición física antes de estampar su rúbrica con el elenco de La Victoria.

Sin ofrecer declaraciones, el delantero argentino ingresó a su alojamiento, a la espera de comenzar con los procedimientos que designe Alianza Lima. Trascendidos señalan que adquirirá el 50 % de su pase a Talleres de Córdoba, firmando un contrato por los próximos tres años.

📹👉🏻 LLEGÓ FEDERICO GIROTTI: El argentino llegó a la capital para estampar su firma como nuevo jugador de Alianza Lima. pic.twitter.com/m8I2FEuw5O — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) December 29, 2025

Esta incorporación nutre la ofensiva que tendrá a su disposición el entrenador Pablo Guede. Contará con la experiencia y jerarquía de Paolo Guerrero, el bagaje que Luis Ramos ganó durante su etapa en el fútbol de Colombia y la apuesta de gol que significa Girotti, pese a su poca productividad la pasada campaña.

La decisión de contratar al ariete salido de las inferiores de River Plate responde a la necesidad del conjunto 'grone' de renovar su ataque, sabiendo que el 'Depredador' anunció su retiro al final de la temporada 2026. Por tal motivo, lograr que el bonaerense recupere su mejor versión es imperante para cumplir sus objetivos.

Altas y bajas de Alianza Lima

De momento, el cuadro 'íntimo' ha confirmado a Pablo Guede como nuevo estratega. Se han sumado al plantel Luis Ramos, procedente de América de Cali, Jairo Vélez de la César Vallejo (cedido en 2025 a Universitario), Alejandro Duarte que acabó contrato con Sporting Cristal, D'Alessandro Montenegro (ADT) y Cristian Carbajal (Sport Boys).

Las bajas la encabezan Néstor 'pipi' Gorosito, tras ser cesado por perder los playoffs y Hernán Barcos a quien no le renovaron su contrato. La misma situación ocurrió con el volante uruguayo Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos y el arquero Angelo Campos, además de no extender la cesión del lateral Guillermo Enrique.

