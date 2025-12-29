Alianza Lima y Universitario juegan un Clásico aparte: No quieren cambiar fecha de partido de presentación

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Clásico del fútbol peruano se está disputando fuera de los terrenos de juego, debido a que Alianza Lima y Universitario se disputan la fecha para su partido de presentación. Ambos cuadros eligieron el sábado 24 de enero como el día para presentar a sus planteles, sin embargo, el Ministerio del Interior no les ha dado la venia.

Alegatos de Alianza Lima

La disputa por el día de 'La Noche Blanquiazul' y 'La Noche Crema' ha generado repercusión, a tal punto que las áreas legales de ambos clubes se reunirán con el titular del Mininter, Vicente Tiburcio. Cada parte presentará sus alegatos para quedarse con la fecha que tienen programado.

Por su parte, Alianza Lima mediante su asesor legal externo, Stefano Miranda, indico que el club debería obtener las garantías del Mininter tras presentar su solicitud para la realización de su evento un día antes que la directiva crema.

"Consideramos que el club tiene pactada una fecha. Toda una gestión ya realizada, contratos, situaciones establecidas que tiene que ser valoradas por el ente rector. Se escogió esa fecha porque éramos los únicos que habíamos presentado en esa fecha, además por la conmemoración de los 125 años", indicó.

El cuadro blanquiazul anunció semanas atrás que su encuentro programado para el 24 de enero será ante el Inter de Miami a las 8.00 de la noche en el estadio Alejandro Viilanueva. El mismo elenco miamense confirmó su arribo, como parte de una gira que hará por Perú, Colombia (frente a Atlético Nacional) y Ecuador (ante Barcelona SC).

La posición de Universitario

De acuerdo al representante legal del cuadro crema, Adrián Gilabert, ellos presentaron la documentación ante el Mininter el 31 de octubre pasado. Desde la posición que presentó, no existe una disposición que prohíba que ambos partidos se jueguen el mismo día y que por temas contractuales, no pueden cambiar de fecha.

"Ya no pasa por nosotros porque ya hemos contratado al equipo que nos visita. No pasa siquiera por la decisión del club. Los planes de seguridad tienen contratos. Debe ser porque es uno de los últimos días previos al campeonato donde se podría", señaló.

La disputa por la fecha para la presentación de Alianza Lima y Universitario no se ha resuelto, por lo que ambas partes se reunirán con el titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio. Ambas partes aseguran haber presentado primero la solicitud, por lo que todo se resolverá en el encuentro con Vicente Tiburcio.