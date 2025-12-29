Tragedia en Chorrillos: Obrero de 64 años perdió la vida tras caída de muro de construcción

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un obrero de 64 años falleció tras quedar aplastado por un muro mientras realizaba trabajos de demolición en una vivienda en construcción ubicada en el distrito de Chorrillos. Pese a que sus compañeros intentaron rescatarlo, ya era muy tarde.

Obrero pierde la vida tras caída de muro

Este trágico suceso se registró en el primer piso de un inmueble ubicado en la calle Víctor Humareda. Allí la víctima identificada como Teófilo Enciso Ccopa, de 64 años, cuando se encontraba realizando actividades con un rotomartillo para picar una pared en el interior.

Repentinamente el muro cedió y lo sepultó parcialmente, tras ello sus compañeros se dispusieron a auxiliarlo de manera inmediata, si bien lograron sacarlo con vida, este resultó gravemente herido.

De acuerdo al testimonio de los compañeros, la víctima mortal quedó atrapado cuando se encontraba laborando inclinado. Pese a que tra su rescate aún presentaba signos vitales, Enciso murió minutos después mientras esperaba ser trasladado a un centro médico cercano.

"El concreto ha aplastado casi todo el cuerpo, estaba inclinado como si estuviera sentado. Yo estaba trabajando de espaldas mi amigo estaba picando cuando me doy cuenta escucho que se para la bulla del rotomartillo, volteo y ya estaba aplastado. Empecé a gritar a mis compañeros para que me apoyen", relató uno de los amigos del fallecido.

Obra paralizada por el municipio

Luego del deceso del obrero, la Municipalidad de Chorrillos ordenó la paralización de la obra. Al respecto, la comuna reveló que este proyecto no presentaba la documentación adecuada para llevar a cabo sus operaciones, esto pudo haber incidido en la falta de medidas de seguridad.

De igual manera, las autoridades ediles realizaron una inspección técnica del inmueble con la finalidad de evaluar las condiciones estructurales y determinar las posibles negligencias por parte de los encargados de esta obra de construcción.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú ya inició las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades penales y administrativas. Para ello, los efectivos vienen recopilando información de los obreros y verificando si incumplieron normas de seguridad.

En tanto, el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue y se espera el pronunciamiento del Ministerio Público sobre las acciones legales que se desarrollarán.

