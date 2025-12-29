Cronograma de pagos ONP en ENERO del 2026: AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión régimen 19990

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el cronograma oficial de pagos para los pensionistas peruanos afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para el mes de enero del 2026, de acuerdo al último reporte aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cronograma de pagos ONP enero 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma de pagos que regirá durante todo el año 2026 para los trabajadores del sector público y los pensionistas que cobran a través del Banco de la Nación. En ese marco, a través de la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01, se dio a conocer las fechas clave en que los pensionistas podrán disponer de su dinero.

Los afiliados a la ONP, precisamente los que forman parte del Decreto de Ley N.º 19990 y N.º 27803, comenzarán a cobrar desde el lunes, 12 de enero. Los pagos se realizarán de manera escalonada durante el primer mes del 2026, con fechas establecidas según la inicial del apellido de cada persona beneficiaria o el régimen al que pertenece.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha dado a conocer las fechas en que los pensionistas de otros regímenes podrán cobrar sus años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, por lo que se espera que conformen pasen los días se pueda ir brindando mayor información sobre esos casos, en el portal oficial de la ONP.

Pago a pensionistas del Decreto Ley N.º 19990

El abono será en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif) y se realizará desde este 12 de enero, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Lunes 12 de enero: apellidos de la A a la C .

. Martes 13 de enero: apellidos de la D a la L .

. Miércoles 14 de enero: apellidos de la M a la Q .

. Jueves 15 de enero: apellidos de la R a la Z .

. El pago a domicilio iniciará el viernes 16 de enero hasta el domingo 25.

Proyecto de ley para autorizar el retiro de hasta 3 UIT

Ese anuncio del cronograma de pagos se da en medio de la expectativa que tienen los jubilados sobre el proyecto de ley N.º 13508/2025-CR, que hace hincapié en la necesidad de que los aportantes reciban su dinero, a fin de "atender las necesidades económicas urgentes o situaciones de crisis" que puedan estar pasando.

De acuerdo con texto formulado por la congresista Katy Ugarte Mamani, busca proveer un "alivio económico inmediato" a los afiliados que se encuentren en "situaciones financieras críticas", permitiéndoles reactivar su economía y reducir la presión social. Asimismo, apunta que su propuesta comprende a todas las personas naturales y afiliados activos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

De esta manera, mientras se espera el debate de esa iniciativa legislativa; mediante la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, publicada en El Peruano, se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990 en el mes de enero del 2026, que te revelamos líneas más arriba.