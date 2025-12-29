Inseguridad ciudadana: 85% de las víctimas de algún hecho delictivo no denuncian, asegura experto

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que el país atraviesa una marcada crisis de seguridad en el último tiempo, hace unos días el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, aseguró que las extorsiones en el Perú se habían reducido en un 25 %, según datos que manejaban dentro de la institución.

De acuerdo a su versión, esta cifra se obtuvo tras analizar la cantidad de denuncias presentadas por este delito. Sin embargo, Exitosa conversó con un experto en seguridad el cual desmintió rotundamente este dato asegurando que no es suficiente para llegar a dicha conclusión.

85 % de las víctimas de la delincuencia no denuncian

En diálogo con Exitosa, Frank Casas dejó en claro que el número de denuncias presentadas ante las autoridades no puede ser tomado como un indicador fidedigno ya que el 85 % de personas que fueron víctimas de algún hecho delincuencial optan por no denunciar los hechos ante la PNP.

Por ello, el experto en seguridad aseguró que este no puede ser el principal dato de Óscar Arriola para asegurar que las denuncias por extorsión han disminuido en el último tiempo.

"Insisto con este problema, que puede parecer conceptual, académico, pero no es menor, en cualquier empresa para medir el éxito necesitas datos, indicadores que realmente te reflejen ello y el dato que se utiliza para medir es el dato de denuncias y ese es un dato muy limitado para medir el éxito de una política, porque el 85 % de las personas que son víctimas de algún tipo de hecho delictivo, no denuncia", indicó.

El Perú atraviesa por una severa crisis de seguridad.

Es responsabilidad del Estado

En esa misma línea, Casas precisó que el Ejecutivo es responsable de que no se tengan los datos precisos debido a la precariedad con la que se ha venido afrontando la crisis de inseguridad en los últimos meses.

Por ello, exigió al Estado generar otros datos e indicadores para determinar realmente la situación del país en medio de la lucha contra la delincuencia.

"Nos estamos basando en un dato muy pequeño como para saber si está teniendo éxito las actividades. El dato de denuncia no es un dato ideal para medir el problema, necesitamos generar otros datos, indicadores y eso no es responsabilidad de la prensa o sociedad civil, sino principalmente del Estado", agregó.

En resumen, el experto en seguridad, Frank Casas, aseguró que el dato de que las denuncias por extorsión disminuyeron en un 25 % no es del todo correcto ya que el 85 % de las víctimas de la delincuencia no acude a denunciar las mismas.