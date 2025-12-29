San Isidro: Serenos fueron captados en cámara consumiendo ceviche de carretilla recién decomisada

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes, un grupo de serenos de la Municipalidad de San Isidro fue captado en video consumiendo ceviche de un triciclo que minutos antes había sido incautado durante un operativo de fiscalización. Las imágenes difundidas muestran cómo los agentes, dentro del vehículo municipal, comían el producto decomisado mientras el camión de fiscalización se encontraba en movimiento.

El triciclo de venta había sido retirado de la vía pública por carecer de una autorización para funcionar, según la información difundida. El hecho generó controversia inmediata en redes sociales y diversos medios de comunicación, cuestionando el proceder del personal edil y el destino de los productos incautados en este tipo de operativos.

Reacción de la municipalidad

Ante la difusión y viralización del video, la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado oficial en el que informó la separación inmediata de los agentes involucrados.

Además, anunció que darán inicio a un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) para aplicar la máxima sanción posible contra los agentes involucrados, sin perjuicio de las acciones legales que puedan derivarse de la inconducta observada.

El pronunciamiento enfatizó que la comuna "rechaza tajantemente cualquier accionar que vulnere los protocolos de intervención y la ética pública", buscando reafirmar su compromiso de mantener el orden con integridad, transparencia y respeto, aún en estos casos de decomiso.

Controversia y opinión pública

El incidente ha abierto de nuevo el debate sobre la transparencia en los operativos municipales y el manejo de los productos incautados, el cual no es nuevo entre la ciudadanía. Muchos internautas cuestionaron la falta de control interno y la imagen que proyecta la institución al contratar personal edil que termina haciendo uso indebido de bienes decomisados.

Especialistas en gestión pública señalan que este tipo de episodios afectan la confianza ciudadana y refuerzan la necesidad de protocolos claros sobre el destino de los productos retenidos en operativos de fiscalización.

Otros casos similares en donde se cuestiona el proceder de los agentes municipales se han dado durante este 2025, uno de ellos ocurrido en pleno Centro de Lima, donde todo un contingente se unió para incautar un triciclo de helados. Los transeúntes mostraron su rechazo a la fuerza con la que se actuó en el operativo y hasta intervinieron para recuperar el objeto decomisado.

El caso de los serenos de San Isidro evidencia cómo una acción irregular puede poner en entredicho la credibilidad institucional. Si bien la municipalidad reaccionó con rapidez separando a los agentes y anunciando sanciones, el episodio deja planteada la necesidad de reforzar mecanismos de control y supervisión para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.