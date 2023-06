Chosica: Adulto mayor de 94 años, afectado por huaico, necesita nueva silla de ruedas

Un valeroso adulto mayor de 94 años enfrentó a la caída de un huaico en el Asentamiento Humano San Juan de California Baja en Chosica. El hombre de bajos recursos pide ayuda a la población pues necesita de una silla de ruedas para poder movilizarse.

Un equipo de Exitosa llegó hasta esta zona de Lima para poder conversar con Lucio Rodriguéz y su nuera, quienes viven en una casa de material noble en el distrito de Lima Región.

Según cuentan, el valiente hombre solía "recursiarse" con trabajos momentáneos para poder conseguir un poco de dinero y así ayudar a su familia. Sin embargo, el huaico acabó con esto porque lo dejó sin su única herramienta para movilizarse.

La nuera narra que la caída del huaico generó destrozos en su pequeña vivienda, provocando que todas sus pertencias se pierdan por completo. Entre ellas, la silla de ruedas que solía utilizar el señor.

De acuerdo a su testimonio, él se encontraba solo cuando este fenómeno sucedió. Sin embargo, fueron sus vecinos quienes lograron llegar hasta su casa y lo ayudaron a salir.

Lamentablemente, aunque el huaico no se llevó la silla consigo, sí la dejó inoperable. Por el momento, la familia consiguió que amigos le puedan prestar una pero esta ya tiene que ser devuelta.

Esto ha llevado a que el anciano tenga que utilizar muletas para poder caminar. Si bien estas le son útiles, él presenta dolores en sus articulaciones debido a su avanzada edad.

La esposa del señor, Benedicta Gonzáles, comenta que Lucio Rodriguéz tiene problemas para dormir por lo que tiene que consumir pastillas para intentar conciliar el sueño.

El frío de la zona también representante un agravante para la situación del anciano.

"Por la edad, él no escucha bien, no ve bien, le duelen las articulaciones. Él no puede dormir y toma pastillas para dormir", mencionó Gonzáles.