Científica peruana Julia Tejada Lara logra obtener el Premio CAREER de la National Science Foundation de EE. UU.

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La paleobióloga peruana Julia Tejada Lara, profesora adjunta de Geobiología en el California Institute of Technology desde 2023, obtuvo el Premio de Desarrollo Temprano de Carrera Docente (CAREER). Este galardón es concedido por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos a docentes investigadores de excelencia.

Cabe mencionar que la institución estadounidense entrega más de un millón de dólares durante cinco años para impulsar las investigaciones de la científica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, ella es uno de los cinco miembros del profesorado del instituto seleccionados para recibir esta suma de dinero.

Análisis de química en el California Institute of Technology

La investigación financiada se desarrolla en su laboratorio en Caltech y se enfoca en cómo la química de los organismos registra su ecología y fisiología, y cómo esas firmas pueden usarse para reconstruir la evolución de la vida a través del tiempo.

Para este trabajo, Tejada, quien posee un máster de la Universidad de Florida y un máster, un MPhil y un doctorado de la Universidad de Columbia, lidera un equipo multidisciplinario.

"Soy una paleontóloga moderna que estudia las marcas químicas que ecologías, comportamientos y ambientes dejan en los organismos, tanto en animales modernos como en los organismos fósiles", dijo en una entrevista para la agencia Andina.

Científica peruana

Ante ello, la científica que cuenta con posdoctorados en la Universidad de Montpellier y en la Universidad de Cambridge, explicó que el premio CAREER permite tres postulaciones, pero ella lo consiguió a la primera.

Esta metodología de sus estudios emplea isótopos estables en aminoácidos para revelar información biológica y metabólica.

Por ejemplo, al evaluar los restos de un perezoso antiguo herbívoro, la investigadora analizó los isótopos en el fósil y demostró que el animal también comía carne. Este hallazgo desmintió la hipótesis original que sugería una dieta estrictamente herbívora basada en la forma de sus dientes.

Expedición paleontológica en la Amazonía peruana

La segunda línea de investigación que se ejecutará desde el año 2026 contempla el trabajo de campo en la Amazonía peruana. El objetivo es recuperar plantas y vertebrados fósiles provenientes de depósitos poco estudiados para integrar esos hallazgos con diversos enfoques geoquímicos y evaluar cómo cambiaron esos ecosistemas.

"Se trata de entender cómo ha respondido la vegetación a los cambios climáticos que experimentó en el Pleistoceno, la era geológica más reciente a la moderna (2.5 millones de años a 10,000 años)", mencionó.

Según las declaraciones brindadas por la especialista a la agencia Andina, este periodo registró fluctuaciones de dióxido de carbono y temperatura. Así, el equipo investigará la posible reducción del bosque, las modificaciones en la fisiología de las plantas y los cambios en la composición general de la flora amazónica.