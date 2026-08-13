CISMID anuncia LISTA de DISTRITOS más seguros de Lima ante un terremoto de gran magnitud

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los recientes sismos reportados a nivel nacional e internacional, los especialistas del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID - UNI) anunciaron que distritos de Lima son los que se encuentran en la lista de mayor y menor seguridad frente a un terremoto de gran magnitud.

¿Cuáles son los distritos más seguros ante un eventual sismo en la capital?

La capital del Perú, Lima, es una de las ciudades con mayor probabilidad de registrar un sismo de considerable magnitud debido al silencio sísmico que mantiene desde hace décadas. En ese sentido, conocer cuáles son los distritos más seguros, según el monitoreo del CISMID, permite tener una aproximación sobre el nivel de afectación que podría registrarse ante un movimiento telúrico.

Según lo reportado por la institución, estos son los distritos que son más seguros:

Breña

Cercado de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena del Mar

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

¿Cuáles son las zonas más vulnerables ante un sismo?

De acuerdo con lo informado por el representante del CISMID, el tipo de suelo arenoso, predominante en el sur del país, constituye un factor de riesgo que debe ser considerado ante la ocurrencia de un sismo.

En este tipo de terreno, las ondas sísmicas pueden amplificarse, lo que podría generar una mayor intensidad del movimiento y, por tanto, un impacto más significativo al momento de percibir el temblor.

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Un punto a tener en cuenta es que, la clasificación de estos distritos no esta relacionado directamente con que una vivienda en este sector esté completamente resguardada ante un eventual movimiento telúrico, ya que se toman en consideración otras especificaciones como la construcción del inmueble y según ello, se puede saber con mayor precisión el nivel de daño que podría causar.

Eventual sismo no solo impactaría en la capital

En ese sentido, la exposición sísmica no se limita a Lima. De acuerdo con un escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), un terremoto de magnitud superior a 8.8 podría afectar a alrededor de 14 millones de personas en la costa peruana, lo que ocasionaría daños en más regiones.

Finalmente, la lista de distritos anunciada por CISMID ayuda a que la población tenga conocimiento sobre que sectores son más seguros de Lima ante un terremoto de gran magnitud.