25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El guitarrista británico Andy Taylor falleció este lunes a los 65 años en su casa tras una prolongada batalla contra el cáncer, según confirmó su esposa Tracey en un comunicado familiar donde lo describió como un esposo maravilloso, un padre cariñoso y un abuelo orgulloso, además de recordar que su familia siempre ocupó el primer lugar más allá de los recorridos de la música.

Una pieza clave en el ascenso de la banda

A los mensajes de afecto se sumó el propio Duran Duran, que destacó su llegada a Birmingham desde el noreste de Inglaterra con una guitarra y una convicción inquebrantable, aportando un pulso enérgico y una mirada pragmática que sostuvieron a la banda en su ascenso global.

Nacido como Andrew James Taylor el 16 de febrero de 1961 en Cullercoats, en el noroeste del Reino Unido, se incorporó en 1981 a una formación fundada tres años antes y se convirtió en pieza fundamental de su etapa más expansiva, aunque también desarrolló proyectos paralelos, como The Power Station junto a Robert Palmer.

Además, trabajó como productor de la mano de distintos artistas y enfrentó en los últimos años el avance de un cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro.

De la cumbre con 'Rio' a su partida, regreso y carta en el Salón de la Fama

Quienes siguen de cerca el recorrido de la agrupación saben que, aunque no fue miembro fundador, Andy Taylor formó parte de su alineación clásica y tuvo un peso decisivo en la grabación de Rio, álbum consagratorio de Duran Duran y una de las obras emblemáticas de los ochenta, con aportes memorables en cortes como "Hungry Like a Wolf".

Su guitarra le dio filo y carácter a un universo sonoro a menudo asociado a los sintetizadores y ayudó a proyectar el repertorio del grupo hacia audiencias masivas.

Su trayectoria con la banda también estuvo marcada por giros significativos: tras años de alto impacto, decidió apartarse en 1985 en medio de tensiones internas para luego reencontrarse con sus compañeros más de quince años después, tras anunciarse su retorno en 2001 y encarar en 2003 una gira por el vigésimo quinto aniversario de la agrupación.

Años más tarde, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, su ausencia física se sintió con fuerza cuando Simon Le Bon leyó la carta en la que Andy reveló su diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, atenuando entonces el tono con serenidad y reconociendo que no existía cura.

Hoy su partida cierra el capítulo de uno de los guitarristas más influyentes en la consolidación de la banda y el sonido ochentero, recordado tanto por su aporte musical como por su franqueza frente a la adversidad. Sus grabaciones, sus idas y vueltas con la banda y el recuerdo de su legado permanecerán ahora como parte esencial de la memoria del pop y el rock.