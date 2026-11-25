25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero Carlos Cáceda no seguirá en FBC Melgar, tras ocho años defendiendo los colores del 'dominó'. No obstante, esto no significaría algo malo en su carrera y podría dar un salto, fichando por un equipo que supo ser protagonista de la Copa Sudamericana, incluso llegando a ganarla en una ocasión.

Jugaría Sudamericana esta temporada

De acuerdo con el corresponsal de L1 MAX en Arequipa, Rudy Estremadoyro, el golero de 35 años está en agenda de Cienciano del Cusco para la próxima temporada. Además, no sería el único cuadro de la Liga1 interesado en contar con sus servicios tras haber quedado como agente libre.

"Desde la interna de Cienciano nos confirman que existe un interés real por Carlos Cáceda, quien está en carpeta del club cusqueño. Sin embargo, Juan Pablo II y un equipo de la capital también aparecen como posibles interesados en el arquero. Ampliaremos" publicó el periodista en su cuenta de X.

🚨 Desde la interna de Cienciano nos confirman que existe un interés real por Carlos Cáceda, quien está en carpeta del club cusqueño. Sin embargo, Juan Pablo II y un equipo de la capital también aparecen como posibles interesados en el arquero. Ampliaremos. https://t.co/9psdyHkEQ0 — Rudy Hardy Estremadoyro Mejía (@HEstremadoyro) November 25, 2026

Tal como lo señala, el equipo de Chongoyape lo pretendería para ser una alternativa ante el veterano argentino Matías Vega. Sobre el interés en la capital, ninguno de los tres grandes Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal, ha mostrado de momento atención en firmar un guardameta para la campaña 2027.

De aceptar jugar con el 'papá', Carlos Cáceda tendría la oportunidad de disputar la próxima Copa Sudamericana, debido a que el cuadro cusqueño acabó en el octavo lugar de la tabla acumulada, que ofrece el último cupo para este torneo. Sus posibles rivales en la fase previa serían Deportivo Garcilaso, los 'cerveceros' o Cusco FC.

Números de Carlos Cáceda con Melgar

Tras firmar con Tiburones Rojos de México a préstamo en 2019, se desvinculó oficialmente al año siguiente y desde ese momento fue el golero indiscutible de los rojinegros. Llegó a disputar un total de 242 partidos y recibió 280 goles, dejando su valla imbatida en 83 oportunidades.

Con el 'dominó' solo obtuvo un Torneo Apertura, en el 2022, que le permitió al cuadro arequipeño disputar la final de ese año ante Alianza Lima que acabó en el bicampeonato de los blanquiazules. En competiciones internacionales, alcanzó la semifinal de la Sudamericana de ese curso, cayendo ante Independiente del Valle.

El exarquero de Melgar de Arequipa, Carlos Cáceda, estaría en la mira de Cienciano para la próxima temporada. No obstante, el campeón de la Copa Sudamericana 2003 no es el único interesado, pues se le suma el de Juan Pablo II College y un equipo de la capital.