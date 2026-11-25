25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/11/2026
La líder opositora venezolana María Corina Machado planteó una transición política sin rencor ni represalias durante un multitudinario encuentro en Caracas, donde presentó sus propuestas para el futuro del país. La dirigente defendió la reconciliación ciudadana, la recuperación democrática y cambios en las instituciones estatales.
Machado propone una transición sin represalias
Durante su presentación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), ante miles de estudiantes, Machado sostuvo que el proceso político debe permitir que los ciudadanos vuelvan a encontrarse después de años de divisiones. Su mensaje estuvo centrado en alcanzar una salida que priorice la justicia, la verdad y la convivencia.
La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, señaló que el camino hacia el cambio será complicado y requerirá fortaleza de la población. En su discurso, remarcó que la transición debe estar acompañada por mecanismos que garanticen los derechos ciudadanos y eviten nuevas confrontaciones políticas.
"La verdad sin rencor y la justicia sin venganza", sostuvo.
Machado también defendió una refundación histórica de Venezuela, con instituciones fortalecidas y reglas que permitan garantizar el funcionamiento democrático. Entre sus propuestas mencionó la independencia de los poderes públicos, el respeto a la Constitución y la transformación de organismos que, según su planteamiento, deben responder a todos los ciudadanos.
Liberación de presos políticos y acuerdo con Estados Unidos
Otro de los puntos abordados fue la situación de los detenidos por razones políticas. Machado exigió la liberación de todos los presos políticos venezolanos y afirmó que la recuperación de la libertad debe incluir a quienes permanecen encarcelados. Asimismo, planteó que los tribunales garanticen los derechos de la población.
La opositora también propuso fortalecer la relación con Estados Unidos mediante un acuerdo de largo plazo que abarque seguridad, energía, minería, comercio y migración. Según explicó, la cooperación entre ambos países debe contribuir al fortalecimiento institucional, combatir las organizaciones criminales y respaldar la democracia en la región.
En el ámbito militar, Machado planteó contar con una Fuerza Armada profesional, responsable y alejada de posiciones ideológicas, dedicada a proteger el territorio venezolano. Su propuesta contempla que los integrantes de las instituciones militares cumplan sus funciones constitucionales y que el sistema de justicia garantice la protección de los derechos.
La dirigente, que regresó a Venezuela en octubre tras permanecer fuera del país, también respaldó la realización de elecciones libres y la participación ciudadana en el proceso político. Su planteamiento incluye recoger propuestas de distintos sectores para definir las prioridades nacionales y avanzar hacia una transición democrática.
Machado reiteró que Venezuela necesita una transición política, elecciones libres, justicia sin venganza y reconciliación, además de instituciones independientes, liberación de presos políticos y cooperación internacional. Sus propuestas buscan establecer una nueva etapa democrática.