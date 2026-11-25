25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado planteó una transición política sin rencor ni represalias durante un multitudinario encuentro en Caracas, donde presentó sus propuestas para el futuro del país. La dirigente defendió la reconciliación ciudadana, la recuperación democrática y cambios en las instituciones estatales.

Machado propone una transición sin represalias

Durante su presentación en la Universidad Central de Venezuela (UCV), ante miles de estudiantes, Machado sostuvo que el proceso político debe permitir que los ciudadanos vuelvan a encontrarse después de años de divisiones. Su mensaje estuvo centrado en alcanzar una salida que priorice la justicia, la verdad y la convivencia.

La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, señaló que el camino hacia el cambio será complicado y requerirá fortaleza de la población. En su discurso, remarcó que la transición debe estar acompañada por mecanismos que garanticen los derechos ciudadanos y eviten nuevas confrontaciones políticas.

"La verdad sin rencor y la justicia sin venganza", sostuvo.

Machado también defendió una refundación histórica de Venezuela, con instituciones fortalecidas y reglas que permitan garantizar el funcionamiento democrático. Entre sus propuestas mencionó la independencia de los poderes públicos, el respeto a la Constitución y la transformación de organismos que, según su planteamiento, deben responder a todos los ciudadanos.

María Corina Machado aboga desde la UCV por una transición que garantice el reencuentro de los venezolanos: «La verdad sin rencor y la justicia sin venganza»



«Confiemos en nuestra gente, confiemos en los venezolanos para lo que viene» pic.twitter.com/uc5wqpVb2j — Copei ODCA (@CopeiODCASB) November 25, 2026

Liberación de presos políticos y acuerdo con Estados Unidos

Otro de los puntos abordados fue la situación de los detenidos por razones políticas. Machado exigió la liberación de todos los presos políticos venezolanos y afirmó que la recuperación de la libertad debe incluir a quienes permanecen encarcelados. Asimismo, planteó que los tribunales garanticen los derechos de la población.

La opositora también propuso fortalecer la relación con Estados Unidos mediante un acuerdo de largo plazo que abarque seguridad, energía, minería, comercio y migración. Según explicó, la cooperación entre ambos países debe contribuir al fortalecimiento institucional, combatir las organizaciones criminales y respaldar la democracia en la región.

Es tema en @LaNocheNTN24 bajo la dirección de @CGurisattiNTN24 Un mes del histórico regreso de María Corina Machado a Venezuela tras estar fuera más de 10 meses. Su retorno se dio el pasado 25 de octubre y fue recibida por ríos de gente que la acompañaron en una caravana hasta Caracas en un marco emocionante. La líder democrática dio un emotivo discurso este miércoles y dijo: "nuestra historia ha sido una lucha incesante por la libertad y hoy tenemos esa gran oportunidad y responsabilidad de por fin fundar el orden por el lucharon generaciones de venezolanos y levantar instituciones inclusivas, transparentes, democráticas y eficientes". — NTN24 (@NTN24) November 25, 2026

En el ámbito militar, Machado planteó contar con una Fuerza Armada profesional, responsable y alejada de posiciones ideológicas, dedicada a proteger el territorio venezolano. Su propuesta contempla que los integrantes de las instituciones militares cumplan sus funciones constitucionales y que el sistema de justicia garantice la protección de los derechos.

La dirigente, que regresó a Venezuela en octubre tras permanecer fuera del país, también respaldó la realización de elecciones libres y la participación ciudadana en el proceso político. Su planteamiento incluye recoger propuestas de distintos sectores para definir las prioridades nacionales y avanzar hacia una transición democrática.

Machado reiteró que Venezuela necesita una transición política, elecciones libres, justicia sin venganza y reconciliación, además de instituciones independientes, liberación de presos políticos y cooperación internacional. Sus propuestas buscan establecer una nueva etapa democrática.