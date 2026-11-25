25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Federación de Rusia no tendría solo la intención de acabar con el conflicto con Ucrania, sino que también buscaría la reconstrucción de su relación con Estados Unidos. Así lo dijo el enviado especial de paz de la Casa Blanca, Jared Kushner, tras una evaluación que comentó para un programa de internet.

Tras conversar con el presidente ruso

Durante su participación en el podcast 'MD Meets', conducido por Mathias Döpfner, reveló que tras sostener una extensa conversación con el presidente Vladimir Putin, analizaron las intención que tiene el Kremlin con Washington. Además, esta conclusión la tomó junto a otro diplomático estadounidense.

"Nuestra evaluación, la de Steve (Witkoff, enviado especial en Medio Oriente) y la mía, es que Putin no solo quiere la paz; quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos y ver si existe una manera de entablar un nuevo comienzo", señaló Kushner en un momento de la entrevista.

Sin embargo, reconoció que hay incertidumbre en los propósitos que tendría el acercamiento entre ambas naciones. Además, insistió en que es importante que el jefe del Kremlin y Donald Trump puedan entablar conversaciones directas. Además, recordó que Estados Unidos y Rusia supieron trabajar juntos durante la II Guerra Mundial.

"Quién sabe si esa es realmente la intención y quién sabe si es posible, pero siempre hay que empezar por sentarse con alguien que tiene el poder de realizar ese cambio", agregó Kushner.

Jared Kushner saludando al presidente ruso Vladimir Putin en un reciente encuentro.

Visión de Kushner sobre Putin

Durante otro momento de la entrevista que ofreció, habló sobre el perfil que vio en el líder ruso y lo consideró un "gran maestro de la política". Asimismo, destacó su preparación en cada uno de los encuentros a los que asiste, señalando además que siempre se muestra reflexivo mientras sostiene diálogos.

"El presidente Putin es muy organizado. A la gente le puede gustar lo que ha hecho, o no gustarle, pero definitivamente es un gran maestro de la política. Es una figura histórica. Toma muchas notas cuando hablamos. Está muy claro que tiene un conocimiento muy profundo de los temas y posee perspectivas muy firmes sobre ellos", indicó.

El enviado especial de paz de la Casa Blanca en Rusia, Jared Kushner, habló en un podcast sobre las intención que tiene Vladimir Putin para reestablecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Además, habló sobre el líder del Kremlin y se refirió a él como "un gran maestro".