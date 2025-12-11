CMP sobre desabastecimiento de medicamentos: "Es un problema que se hereda desde hace varios años"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al desabastecimiento del fármaco Tacrolimus en los hospitales que administra el Seguro Social de Salud (EsSalud), desde el Colegio Médico del Perú (CMP) indicaron que esta problemática es en gran parte a una presunta ineficiencia del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), entidad a cargo del abastecimiento y distribución de medicamentos a todos los establecimientos de salud dependientes del Estado.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el decano del CMP, Dr. Pedro Riega, lamentó que los pacientes trasplantados o con hemofilia B sean los más perjudicados, a tal punto, que hayan tenido que salir a las calles para hacer respetar sus derechos fundamentales.

Un problema que no es de ahora

La escasez de este importante inmunomodulador viene generando una ola de críticas al sistema de salud por la falta de prevención ante el riesgo de su desabastecimiento, situación que terminaría por consumarse en las últimas horas.

Pese a que el Ministerio de Salud ha prestado hasta la fecha dos lotes de Tracolimus a EsSalud para que pueda entregarlos a sus pacientes de los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren, la situación no sería resuelta en breve, debido a que el origen del problema no es de ahora, sino un arrastre de gestiones pasadas.

"Es un tema que se hereda de varios meses, incluso años, que venimos teniendo este mismo problema, que quiere un abordaje inmediato para que pueda funcionar nuestro sistema de salud. Prácticamente, obligar a un paciente o a los familiares a que adquieran los insumos y los medicamentos en las farmacias, fuera del hospital, es impedirles una atención oportuna", sostuvo.

Carencia del fármaco está relacionada al caso 'Edetoxin'

En una anterior entrevista a Exitosa, el representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, explicó que el desabastecimiento del Tacrolimus está relacionado al caso 'Edetoxin', cuya empresa proveedora quedó suspendida de contratar con el Estado, tras comprobarse la contaminación del fármaco con la bacteria Ralstonia pickettii.

"Es el mismo laboratorio (Nordic) que abastecía este producto, luego que hubo el problema con los niños, Digemid suspende o le hace un cierre temporal. Estando con un cierre temporal no puede abastecer ninguno de los medicamentos que tiene y que ha ganado alguna entidad pública", precisó.

Agregó que, el procedimiento de Digemid sería viajar hacia las sedes de los laboratorios internacionales para otorgar el visto bueno. Sin embargo, hay una lista de 256 laboratorios pendientes a los cuales aún no ha ido, considerados aptos para su ingreso al país, explicó.

Nuevamente los pacientes son los más afectados por la falta de medicamentos en los hospitales públicos, problemática que atenta contra sus derechos y con poca respuesta por parte de las autoridades de turno.