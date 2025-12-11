Tren Lima-Chosica: Inicia la primera marcha sin pasajeros HOY jueves 11 de diciembre

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Tren Lima-Chosica inaugura hoy jueves 11 de diciembre su etapa inicial. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizará la primera marcha sin pasajeros de los trenes estadounidenses, partiendo desde el Parque de la Muralla en Cercado de Lima.

Primera marcha de hasta cinco vagones

Según lo anunciado días atrás por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, esta prueba técnica tiene como objetivo observar el funcionamiento de los trenes y las condiciones en las que se encuentran para realizar eventuales correcciones.

"El jueves 11, a las 7 de la mañana, se van a poner en movimiento los trenes, será lo que se conoce como marcha en vacío. Los trenes van a salir del Parque de la Muralla, donde están almacenados, hacia el Parque Taller en Chosica", anunció a TVPerú Giuliana Calambrollo, regidora de la MML.

El proyecto incluye unidades ferroviarias donadas desde California, Estados Unidos, por la empresa Caltrain. La regidora precisó que este viaje de prueba sin pasajeros permitirá que se les "realice todo el mantenimiento y llenado de fluidos necesarios para operar".

¿Sabías que el Tren Lima puede transportar a 12 500 pasajeros al día? 🚆



Un transporte moderno para nuestra ciudad, permitiendo viajes más rápidos, seguros y eficientes para millones de vecinos.



➡️ Comparte y cuéntanos tu opinión en los comentarios. pic.twitter.com/eUVNCoUHPz — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 11, 2025

Este primer convoy de vagones estará a cargo de la locomotora de la concesionaria de Ferrocarriles Centrales Andinos, según informó Calambrollo.

Durante la prueba, donde se empezará "un movimiento continuo de una locomotora con tres, cuatro o hasta cinco vagones", se evaluará el sistema mecánico de estos, se añadirán algunos fluidos y se testearán las ruedas sobre los rieles.

"Una vez que la primera locomotora del tren de Lima esté lista, que esperemos sea en los próximos días, será la que realice el traslado de los 90 coches galería y también de las 19 locomotoras (del Tren Lima-Chosica)", agregó.

Primera prueba con presencia de autoridades

Esta primera marcha en vacío contará con la presencia de la ministra de economía, Denisse Miralles, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio Castro y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar.

Días atrás, Reggiardo estimó que estos trenes ya deberían entrar en servicio en el transcurso de los primeros meses del 2026, previo a las habilitaciones necesarias que también dependerán de otras autoridades además de la MML, como el MTC, la ATU y la concesionaria.

"El servicio debería prestarse ya tal vez en el primer trimestre del próximo año, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que sea así y para tener un servicio eficiente" detalló.

Este proyecto ferroviario tiene por finalidad beneficiar el desplazamiento de los ciudadanos que viven en Lima Este.