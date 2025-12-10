San Marcos se declara en emergencia por millonario recorte presupuestal: Advierte riesgos en educación

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) enfrenta una de las crisis financieras más severas de su historia reciente. Este 10 de diciembre, la institución emitió un pronunciamiento oficial declarando su estado de emergencia institucional debido a recortes presupuestales que superan los S/100 millones solo en el año en curso.

Esta medida, aprobada por unanimidad en el Consejo Universitario, responde a la falta de transferencias de fondos asignados en la Ley de Presupuesto 2025 (Ley N° 32185), agravada por el Decreto de Urgencia N° 008-2025, que impone austeridad fiscal en medio de un contexto económico nacional marcado por la inflación y la deuda externa.

El origen de esta crisis se remonta a un "abandono histórico" del Estado hacia las universidades públicas, como lo denuncian las autoridades sanmarquinas. En los últimos años, el financiamiento no ha crecido al ritmo de la demanda: la UNMSM atiende a más de 40,000 estudiantes, muchos de ellos de bajos recursos, en 66 carreras profesionales distribuidas en 20 facultades.

Sin embargo, el presupuesto asignado ha sido recortado drásticamente. Por ejemplo, de los S/40 millones previstos para operaciones generales en 2025, solo se han transferido S/12.8 millones, dejando un déficit de S/27.2 millones .

⚠️ San Marcos se declara en emergencia.

Los recortes presupuestales que superan los S/ 100 millones ponen en riesgo la educación, la investigación y el futuro de miles de sanmarquinos.

Exigimos respeto, cumplimiento de la ley y financiamiento justo para la Decana de América. pic.twitter.com/jJhd1ycBjn — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) December 11, 2025

Más alarmante es la paralización total de un proyecto clave: el Centro de Investigación con Tecnologías Inteligentes (CUI N° 267655), que contaba con S/45.8 millones para innovación en inteligencia artificial, ciencia y tecnología, pero recibió cero soles.

Además, S/73 millones destinados a actividades esenciales como calidad educativa y responsabilidad social no han sido desembolsados, lo que amenaza servicios básicos como mantenimiento de infraestructura, pago de salarios a docentes y personal administrativo, y becas para estudiantes vulnerables.

Para 2026, las proyecciones son aún peores: una reducción adicional de S/17.3 millones, con impactos específicos en bienes y servicios (S/13.5 millones) y gastos de capital (S/3.8 millones), lo que podría llevar a la suspensión de clases, cancelación de eventos académicos y deterioro de laboratorios.

Próximos a los 500 años de servicio

Esta crisis no solo amenazaría el funcionamiento de la "Decana de América" en su víspera de los 475 años de fundación, sino que resalta un problema sistémico: la educación pública como inversión esencial para reducir desigualdades. Sin acciones urgentes del Ejecutivo y Congreso, miles de estudiantes podrían ver truncados sus sueños.

Expertos urgen un debate nacional sobre prioridades presupuestales, proponiendo reformas como mayor autonomía financiera para universidades y alianzas público-privadas. La UNMSM, símbolo de resiliencia, espera que esta declaración impulse un cambio, evitando un colapso que afectaría generaciones futuras.