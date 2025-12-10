RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Asustados

Santa Anita: Panal de abejas frente a farmacia genera gran preocupación entre vecinos

En Santa Anita, un panal de abejas apareció frente a una farmacia. La presencia de los insectos genera gran preocupación entre los vecinos de la zona.

Santa Anita: Panal de abejas frente a farmacia alarma a vecinos (Exitosa)

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/12/2025

En la calle Flor de Loto, distrito de Santa Anita, la aparición de un panal de abejas frente a una farmacia ha generado temor entre vecinos y comerciantes. Las autoridades aún no han retirado el enjambre, mientras los ciudadanos denuncian el riesgo que representa para la zona.

Aparece un panal de abejas en Santa Anita

Vecinos de la calle Flor de Loto, en Santa Anita, vivieron momentos de terror la noche del este miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 7 p.m., cuando un gran panal de abejas apareció frente a una farmacia.

Un panal de abejas fue descubierto en un palo ubicado justo frente a una farmacia, causando preocupación entre los comerciantes y todos los residentes de la zona.

Según los testimonios recabados, la dueña de la farmacia sufrió la picadura de uno de los insectos y, por precaución y miedo a nuevas picaduras, tuvo que cerrar temporalmente su local para protegerse y evitar riesgos mayores.

Otros negocios del sector han tenido incidentes similares en el pasado, por lo que la presencia del panal ha encendido las alarmas entre quienes transitan por la zona.

La calle Flor de Loto no solo alberga negocios; también es una zona residencial donde circulan menores de edad, personas adultas y adultos mayores. Vecinos resaltan que la presencia de este panal representa un riesgo latente para quienes viven o transitan por el sector.

Vecinos esperan retiro de panal de abejas

Los ciudadanos denunciaron la situación ante las autoridades, pero hasta el momento solo ha llegado personal de Serenazgo

Ellos han cercado la zona para evitar que los vecinos continúen transitando cerca del panal, mientras se espera la llegada de especialistas en manejo de enjambres para retirar de manera segura el panal de abejas.

"Llamamos a Serenazgo y ellos nos comentaron que iban a venir los de Ambiental para retirar el panal, y aún estamos esperando. Son abejas que vinieron de la noche a la mañana", comentó un vecino del lugar

Así, en la calle Flor de Loto, en Santa Anita, la aparición de un panal de abejas frente a una farmacia y otros negocios mantiene en alerta a los vecinos. La espera de autoridades especialistas reflejan el riesgo que representa este enjambre para la zona.

