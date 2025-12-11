¿Subió el precio del dólar? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 11 de diciembre

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar es una de las divisas consideradas como una de las más fuertes a nivel mundial, actúa como referencia para múltiples operaciones económicas y financieras. Por ello, si estás pensando en comprar o cambiar esta moneda extranjera en Perú, lo ideal es saber su precio actual en la jornada de este jueves, 11 de diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar este jueves?

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las preguntas que varias personas se realizan este jueves, ya que el comportamiento de esta divisa influye directamente en el costo de vida, el precio de productos importados y, en general, en la economía peruana.

Así que si deseas evitar pérdidas y proteger tu poder adquisitivo, lo ideal es mantenerse informado sobre cuál es la fluctuación del dólar, precisamente el tipo de cambio para la compra y venta. Una de las entidades del Estado que te permite saber estos datos es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

JUEVES, 11 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.364 S/ 3.378

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, al alza, en comparación al día de ayer, miércoles 10 de diciembre, donde la compra era de S/ 3.363 y la venta de 3.369.

¿Pero por qué surgen estas variaciones o fluctuaciones? Se deberían a estos factores:

La ley de oferta y demanda, pero también se ve influido por factores económicos como la inflación, la estabilidad política y el comercio exterior .

. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de EE. UU.: Si sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.380

Así cerró el dólar ayer

Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar. De acuerdo a lo revelado en su portal oficial, la divisa presentó estos valores ayer, miércoles, 10 de diciembre:

En S/3,3750, (con una apertura de 3,3640), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3736, con un máximo de 3,3780 y un mínimo de 3,3690.

Para mantenerte informado sobre el precio del dólar también puedes seguir medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters y medios nacionales especializados, así como otras entidades como la SBS y el Banco de la Nación.

Así que si deseas saber si es el mejor momento para comprar o vender dólares hoy en Perú, recuerda que en la mañana de este jueves 11 de diciembre presenta una leve variación al alza.