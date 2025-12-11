¡Atención! Pensión ONP 2025: ¿Quiénes reciben su pago HOY, jueves 11 de diciembre?

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) no olvides que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya empezó con el pago de pensiones. Conoce si estás en el grupo que podrá retirar su dinero este jueves, 11 de diciembre.

Pensionistas ONP que cobran este jueves

Según la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la ONP para el mes de diciembre.

Como se recuerda, esta institución sirve para las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad, para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En ese marco, muchos esperan ansiosos a ser el grupo que le corresponde poder disponer de sus aportes desde ya.

Por ello, te revelamos qué pensionistas podrán cobrar este jueves, 11 de diciembre, de acuerdo a la inicial de su apellido paterno. Si eres uno de los beneficiarios, no dudes en acercarte a las entidades financieras como el Banco de la Nación con tu DNI o comprobar tu cuenta de ahorros vía digital.

Cobran hoy, 11 de diciembre: Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q.

Si no estás dentro de este grupo, no te preocupes, ya que según el cronograma de pagos ONP 2025, queda otra fecha más: Pensionistas con apellidos que comiencen con las letras R-Z cobrarán el viernes, 12 de diciembre. Asimismo, recuerda que el pago a domicilio será desde el martes 16 hasta el viernes 19 de diciembre.



Cronograma de pagos ONP.

¿Eventual retiro ONP de hasta 3 UIT?

Miles de afiliados a las AFP lograron retirar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones gracias a la Ley N° 32445, lo que deja en expectativa a aquellos que forman parte de la ONP. Pues bien, se reveló la congresista Katy Ugarte Mamani (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), presentó un proyecto de ley, con el objetivo de autorizar de manera "excepcional y temporal", el retiro de hasta 3 UIT de los fondos acumulados de los afiliados al SNP.

El Proyecto de Ley N.º 13508/2025-CR, presentado el miércoles 10 de diciembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, hace hincapié en la necesidad de que los aportantes reciban su dinero, a fin de "atender las necesidades económicas urgentes o situaciones de crisis" que puedan estar pasando. Esta iniciativa aún deberá ser debatida para dar luz verde a su promulgación.

Proyecto de ley

Así que si eres pensionista del Decreto Ley N. º 19990 y tu apellido paterno, inicia con las letras M a la Q, no olvides que este jueves 11 de diciembre podrás cobrar tu pensión ONP.