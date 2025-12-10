Crisis de Tacrolimus: Abastecimiento de fármaco fue suspendido por caso de Edetoxin contaminado

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, explicó que el desabastecimiento de Tacrolimus está relacionada al caso de Edetoxin, cuya empresa proveedora quedó suspendida por la contaminación del fármaco.

Tracolimus relacionado a medicamento contaminado

Según precisa Dongo, el medicamento Tracolimus "está en un problema más grande" debido a que vino siendo abastecido por la empresa Nordic, la cual está con cierre temporal por su relación con el ingreso de Edetoxin contaminado con Ralstonia Picketti.

"Es el mismo laboratorio que abastecía este producto, luego que hubo el problema con los niños, Digemid suspende o le hace un cierre temporal. Estando con un cierre temporal no puede abastecer ninguno de los medicamentos que tiene y que ha ganado alguna entidad pública", precisó.

Según expone el representante del Colegio Médico, la empresa Nordic ingresó medicamento que no tenía la certificación necesaria para su distribución. "Nordic trajo un medicamente que causó daño y por eso tiene cierre temporal". A consecuencia de esta suspensión, trae consigo otro problema al no poder distribuir los otros medicamentos que debió seguir entregando.

El procedimiento de Digemid sería viajar hacia las sedes de los laboratorios internacionales para otorgar el visto bueno. Sin embargo, hay una lista de 256 laboratorios pendientes a los cuales aún no ha ido pero sí se les ha considerado aptos para su ingreso al país, según Dongo.

"Es un ventanal inmenso abierto a todos los países que no son de alta vigilancia sanitaria"; precisó. Además, precisó que muchos medicamentos ingresan al Perú y "está usándose y nadie sabe si es bueno o si es malo", precisó.

Operación de órganos en medio de complicaciones

El desabastecimiento de Tracolimus, fármaco de vital importancia para los pacientes que han recibido trasplantes de órganos, continúa en cuestionamiento ante la denuncia de miles de pacientes de salud que esperan una solución por parte del Estado peruano.

El tratamiento de Tracolimus "no puede ser dejado ni un solo día" por aquellas personas que se han sometido a un trasplante, siendo vital para su recuperación y asimilación en el cuerpo humano.

Sumada a las complicaciones y dificultades con las que se realiza una intervención quirúrgica como una operación de trasplante, aún existe una creencia colectiva muy arraigada que rechaza tal donación.

Sin embargo, la situación se ha vuelto más crítica tras el desabastecimiento de este medicamento que debería estar garantizado por el estado peruano.

El desabastecimiento de Tracolimus es crítica. Por un lado, Digemid ha permitido el ingreso de medicamentos que no son considerados aptos, según expuso el representante del Colegio Médico del Perú, Víctor Dongo, y por otro lado, la falta de esta medicina se da por la suspensión al laboratorio Nordic por el precedente del caso del medicamento Edetoxin contaminado.