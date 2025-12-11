Jesús María: Colectivero atropella a policías y protagoniza peligrosa fuga en plena avenida Salaverry

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sujeto fuera de control protagonizó un incidente que pudo haber terminado en tragedia sobre la mañana desde miércoles 10 de diciembre en Jesús María. Ahí, un colectivero informal arrolló a tres policías y luego emprendió una peligrosa fuga por la avenida Salaverry exponiendo a decenas de ciudadanos.

Colectivero atropella policías y emprende fuga en la avenida Salaverry

Sobre las 7 de la mañana, un grupo de efectivos de la Policía Nacional del Perú se dispuso a realizar un operativo contra el transporte informal en el cruce de las avenidas Pershing y Salaverry. Justamente, por ese lugar iba conduciendo Luis Antonio Maldonado Rojas quien se percató de este retén policial e inició una serie de maniobras peligrosas para evitar a los efectivos.

Mientras intentaba evadirlos, atropelló a uno de ellos y, lejos de detenerse, emprende una veloz fuga con rumbo desconocido. Durante su recorrido ingresa hacia la avenida Javier Prado, luego hacia Guillermo Prescott, donde volvió a impactar contra dos agentes, para ingresar nuevamente a Salaverry mientras era perseguidos por suboficiales a bordo de motos lineales.

Por último, sobre la calle Daniel Olaechea y al verse rodeado por los efectivos decide ingresar al estacionamiento de la clínica San Felipe como último intento de escape. Sin embargo, las fuerzas del orden lograron maniatarlo y reducirlo para ponerlo a disposición de las autoridades.

El motivo de su feroz huida era que contaba con un largo historial de papeletas los cuales superaban el monto de 10 mil soles. Entre sus graves faltas se encontraban los continuos excesos de velocidad, pero ahora podría terminar en la cárcel ya que durante este hecho habría incurrido en diversos delitos como peligro común, desacato a la autoridad, entre otros.

Policías heridos fueron llevados al hospital de la PNP

Como se observa en las imágenes difundidas por la propia policía, el conductor quedó sobre el suelo de esta cochera rodeado de diversos efectivos para finalmente capturarlo. Ahí, no mostró resistencia y solo pidió que no lo agredieran ya que los agentes se encontraban más que molestos con su accionar.

Justamente, uno de los policías cayó en este preciso momento producto de los golpes que había recibido tras el impacto de esta unidad. Actualmente, los tres afectados se encuentran en el hospital de la PNP recibiendo atención médica.

De esta manera, un colectivero informal atropelló a tres policías y emprendió una violenta fuga en plena avenida Salaverry. El sujeto contaba con más de 10 mil soles en papeletas por faltas graves.