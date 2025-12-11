Alianza Lima presentó su nueva camiseta para la temporada 2026: "Somos Alianza, somos el Perú"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima continúa preparando lo que será la próxima temporada luego de haber quedado lejos del objetivo en este 2025 al quedar como Perú 4. Por esta ubicación, el elenco victoriano clasificó a la Fase 1 de la Copa Libertadores por lo que deberá recorrer un largo camino para llegar a la fase de grupos de este certamen.

Alianza Lima presenta su nueva camiseta

En medio de toda esta planificación, las redes sociales de la institución blanquiazules sorprendieron a los miles de hinchas al presentar la nueva camiseta que utilizarán en el 2026. El futbolista que posó para esta sesión de fotos fue el ecuatoriano Eryc Castillo quien renovó su contrato hasta el 2028.

Esta nueva indumentaria se diferencia de la utilizada en esta temporada que ya se va al tener vivos rojos en la marca que los viste, además de que las franjas se observan bastante más delgadas siendo similar al modelo del 2022 con la que obtuvieron el bicampeonato.

Bajo el concepto 'Somos Alianza, somos el Perú', la camiseta ya se encuentra disponible en la web de Nike y se puede encontrar desde los 199 soles en su versión niño y 269 en la versión adulto.

𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂⚪️🔵, 𝒔𝒐𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒖. 🇵🇪



Presentamos la nueva camiseta 2026.

El Perú es Alianza Lima y Alianza Lima es el Perú.

➡️ @nikefootball pic.twitter.com/U4KNBV31L5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Las movidas en el plantel de Alianza Lima

La dura derrota por penales en Matute ante Sporting Cristal significó un remezón importante en la interna de Alianza Lima. Por ello, la dirección deportiva inició una profunda reestructuración en el primer equipo pensando en lo que será la temporada 2026 donde buscarán el título de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores.

Luego de anunciar la salida de Néstor Gorosito del cargo de entrenador, la purga de jugadores inició con los extranjeros Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini. Luego, llegó el turno de Richy Lagos quien dejará el club luego de 5 temporadas donde obtuvo el bicampeonato del 2021 y 2022.

Sin embargo, estos futbolistas no serán los únicos ya que en las últimas horas se conoció que Ángelo Campos seguirá el mismo camino y no se descarta que otro elemento más deje el equipo. A eso se le suma la importante partida de Hernán Barcos quien parece que seguirá su carrera en Cajamarca FC.

De esta manera, Alianza Lima presentó su nueva camiseta para el 2026 a través de una curiosa publicación en redes sociales. Los íntimos buscarán luchar por el título de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores.