Voraz incendio forestal causó estragos en Viñac: Ejecutivo no ha brindado ayuda, señala alcalde

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Viñac, Wilson García, reveló que el voraz incendio forestal registrado en su jurisdicción ha dejado casi medio centenar de damnificados. Además, denunció que el Ejecutivo no ha atendido debidamente la emergencia.

Incendio sin atención

En la localidad de Viñac, a dos horas de Lunahuana, ubicado en la provincia de Yauyos, dentro de la región Lima, se ha suscitado un incendio forestal desde el pasado sábado 6 de diciembre.

El siniestro viene afectando los pastos naturales, perjudicando a dos anexos importantes del distrito de Viñac: el anexo Esmeralda y Tambopata han sido afectados en un 80% de su pastos nativos. Alrededor de 45 pobladores de ambos territorios se han quedado sin sus principales sustentos.

Además del desastre ambiental, como consecuencia de estos la única fuente económica de los ganaderos se ve perjudicada y se deja sin alimentación a los ganados durante una época de sequía.

Otros vecinos colindantes también han sido afectados a consecuencia de este siniestro como los distritos de Lincha, Azángaro, Cacra, Huañec, Quinches y otros puntos de la zona sur de la provincia de Yauyos, principalmente.

Por tal razón, ante el descuido por parte del Estado peruano, el alcalde García solicita al presidente de la República, José Jerí, y a otros ministros que atiendan la emergencia climática.

"Hasta hoy no tenemos todavía ninguna respuesta, ninguna comunicación, nos ha afectado estos feriados largos", evidenció el alcalde ante la falta de respuesta del Ejecutivo o del gobierno regional.

Entidades no se han comunicado con alcalde

Desde el origen del incendio, ninguna entidad del gobierno regional ni del Ejecutivo se ha comunicado con el alcalde para mitigar los daños del siniestro en la población y en el territorio afectado.

Entidades que deberían presentar un plan de emergencia como Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o Defensa Civil no han presentado un plan de evacuación o gestión de riesgos. "Por eso vengo a invocar el pedido de ayuda urgente para el distrito de Viñac".

Si no fuera por el accionar de los propios pobladores de los localidades afectadas el incendio pudo ser controlado sin ayuda del gobierno. La autoridad local indicó que durante los últimos 40 años no se habían presentado este tipo de sucesos.

