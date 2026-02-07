Cobradora de combi fue herida en ataque armado de falso pasajero en el Callao: Conductores realizan plantón

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Continúan los ataques contra los transportistas, pese al estado de emergencia y otras medidas adoptadas por el Gobierno. En esta oportunidad, la cobradora de una combi fue herida por disparos de parte de un falso pasajero en el Callao.

Ataque en el Callao

La víctima trabajaba como cobradora, Norma Maribel Príncipe, junto a su esposo, como conductor, para la empresa Acorsa, que cubre toda la avenida Néstor Gambetta y el ataque se registró en presencia de pasajeros.

En diálogo con Exitosa, la pareja de la mujer contó que el sicario abordó la unidad en el óvalo Cantolao y, minutos más tarde, pidió bajar en el paradero Cabaña. Fue al descender que el sujeto sacó su arma y disparó contra la cobradora, para huir sin destino conocido.

La mujer fue auxiliada por su esposo y los pasajeros presentes, quienes la llevaron en la misma unidad en la que trabajaba hasta el Hospital de Ventanilla donde recibe atención médico y donde su pareja espera información de ella.

"Unos dos pasajeros que se quedaron y ellos comenzaron a gritar 'permiso, permiso, hay una herida', como una ambulancia, pero no podía hacer nada. Pero bueno, gracias a Dios está un poco estable. Y que más puedo decir, ya no puedo decir nada porque en realidad pedir justicia es en vano", sostuvo la pareja de la víctima.

Conductores realizan plantón

En los exteriores del hospital, el esposo de la víctima también expresó su indignación y sostuvo que pese a los plantones realizados anteriormente en el Callao, no se han tomado las medidas necesarias.

"Es en vano, nosotros nos hemos plantado cuantas veces, una vez hicimos un plantón y al día siguiente hubo un agraviado. No vamos a esperar que haya un muerto, definitivamente se va a tener que pagar ese cupo, a mi parecer. No nos dicen el monto, no hemos llamado al número, todavía no hemos conversado", indicó.

A raíz de lo sucedido los trabajadores de seis empresas de transporte informaron que evalúan ir a paro de transportes tras el reciente ataque a una cobradora de transporte público.

"Ahora ya disparan, mañana que esperamos, de qué nos vale ir a una dependencia policial a ir a poner una denuncia si al fin y al cabo es un saludo a la bandera (...). Estamos cansados de todo esto, queremos el apoyo correspondiente", señaló uno de los trabajadores.

Una cobradora de combi fue herida de bala por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en el Callao, según su esposo, la mujer se encuentra estable, sin embargo no dudo en expresar su indignación ante lo sucedido.