Madre de Sergio Peña reaparece celebrando su fichaje a Turquía pese a grave denuncia por abuso sexual

07/02/2026 / Exitosa Noticias

En medio de uno de los momentos más delicados de su carrera, la madre de Sergio Peña reapareció celebrando su fichaje a Turquía, mientras la grave denuncia por abuso sexual contra el jugador sigue siendo investigada por la justicia en el Río de la Plata.

Madre de Peña celebra su fichaje

La noticia se supo recién este 6 de febrero, cuando el club Sakaryaspor, que juega en la segunda división de Turquía (TFF Primera Liga), anunció en sus redes sociales la llegada de Sergio Peña.

"Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra. Bienvenido, Peña", publicó la institución en su cuenta de X (antes Twitter).

Pero más allá del anuncio deportivo, lo que terminó llamando la atención fue la reacción de su madre, Claudia Flores, quien no dudó en expresar públicamente su respaldo al futbolista peruano.

Desde su cuenta de Instagram, Claudia Flores compartió mensajes dirigidos a su hijo con frases de aliento y publicaciones de corte motivacional.

Entre ellas, destacó un mensaje que resume el difícil momento personal y profesional que atraviesa el jugador: "¡Por qué te preocupas tanto! Si el que te cuida nunca duerme".

Además, también publicó un mensaje directo al mediocampista: "Te amo infinito", dejando en claro que el respaldo familiar se mantiene firme pese a la controversia.

El nuevo equipo de Sergio Peña

El pase de Sergio Peña al Sakaryaspor se concretó luego de la rescisión de su contrato con Alianza Lima, club con el que tenía un vínculo hasta el año 2028.

Su salida se dio luego de que el club decidiera separarlo del plantel, junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, después de la denuncia por abuso sexual hecha por una joven argentina de 22 años.

Según la información oficial del caso, los presuntos hechos habrían ocurrido durante la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay.

Tanto Peña como los otros dos futbolistas han rechazado públicamente las acusaciones. En uno de sus comunicados, el propio jugador fue enfático al señalar: "Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia".

Asimismo, Sergio Peña indicó que colaborará con las autoridades uruguayas en el marco de la investigación.

Así, mientras la madre de Sergio Peña reapareció celebrando su fichaje a Turquía y expresando públicamente su respaldo, la grave denuncia por abuso sexual contra el futbolista sigue su curso en la justicia.