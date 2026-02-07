Óscar Arriola asegura que José Jerí está concentrado en la lucha contra la criminalidad pese a cuestionamientos

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, sostuvo que el presidente José Jerí se encuentra concentrado e interesado en la lucha contra la criminalidad pese a los cuestionamientos que afronta.

Presentación de Plan Nacional de Seguridad

En entrevista con Canal N, Arrila sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presentación se viene esperando desde diciembre del 2025, incluye el Plan Estratégico de Capacidades Mariano Santos fue ampliado hasta el año 2035.

Sin embargo, es cierto que con los retrasos la población continúa esperando la publicación de este plan para la lucha contra la criminalidad, pues se ha visto postergado en has dos ocasiones y todo ello se da, en medio de los cuestionamientos por el caso 'Chifagate' y 'Las amigas de Jerí'. En ese sentido, Arriola aseguró el compromiso del mandatario.

"Nunca he encontrado una proactividad, lo comentaba antes de entrar acá, en un presidente interesado por la seguridad ciudadana. Seguramente por antecedente de cuando estuvo en el Congreso en los años 2013 y 2018, ha trabajado mucho el plan de seguridad ciudadana y es por eso que él tiene una mirada más proactiva", señaló.

En ese sentido aseguró que se espera que en los próximos días se presente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en el que se mostrara el esfuerzo del Estado para tener más herramientas contra la inseguridad ciudadana. "Es un plan medible que está diseñado y con todo lo que se ha anunciado para poder aplicarlo".

Ministro de Justicia afirma que Plan de Seguridad saldrá en los próximos días

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, confirmó a Exitosa que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sí será presentado en los próximos días.

Como se recuerda, tras anunciar que el Consejo de Ministros había aprobado la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), el funcionario de Estado fue consultado sobre cuándo iba a presentarse la estrategia del Gobierno contra la delincuencia, dando como respuesta que sería "antes de Fiestas Patrias".

"Yo creo que fue una pregunta tendenciosa, la pregunta fue: ¿Saldrá el Plan de Seguridad Ciudadana para Fiestas Patrias? El plan de está casi terminado, estamos viendo detalles, pero lo importante aquí es el producto final, lo importante aquí es que tengamos un Plan de Seguridad Ciudadana robusto, un Plan de Seguridad Ciudadana que genere eficacia y es la preocupación que debe centrarse. Obviamente, este Plan de Seguridad Ciudadana saldrá ya en los próximos días", mencionó.

