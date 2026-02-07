¿Tendencia a la baja? AQUÍ el precio y tipo de cambio del DÓLAR HOY en Perú

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar permite anticiparse, tomar mejores decisiones económicas y proteger el dinero tanto a nivel personal como empresarial, por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este sábado, 7 de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 7 de febrero?

Las empresas que importan o exportan necesitan saber el tipo de cambio para fijar precios, calcular utilidades y evitar pérdidas por variaciones bruscas, pero no solo ellos, sino también el ciudadano de pie que busca ahorrar con dólares o vender la divisa al mejor precio.

En ese marco, es ideal identificar cuáles son las fluctuaciones de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano, ya que recordemos que su valor varía debido a que está influenciado por distintos factores, entre ellos:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

de Reserva del Perú (BCRP). La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones). Incertidumbre política y económica local.

Una entidad del Estado que te permite conocer los precios del día a día del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación:

SÁBADO, 7 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.355 S/ 3.363

Los valores reflejados líneas más arriba muestran que el dólar tuvo una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, viernes 6 de febrero donde la compra era de S/3.363 y la venta de S/3.368.

Tipo de cambio dólar paralelo

En ese marco, conocer también el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo, también es esencial para evitar afectaciones.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio en la mañana de hoy en las casas de cambio es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 6 de febrero

Otra entidad oficial que te permite saber lo valores del dólar es el BCRP, que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. De acuerdo a su más reciente reporte, el dólar cerró ayer, viernes 6 de febrero de la siguiente manera:

En 3,3590, (con una apertura de 3,3630), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,588, con un máximo de 3,3600 y un mínimo de 3,3580.

Así cerró el dólar ayer, 6 de febrero.

El precio del dólar sirve como indicador de la estabilidad económica y política del país, ayudando a las personas y empresas a tomar mejores decisiones financieras. Por ello descubre cómo cotizó el tipo de cambio en la mañana de este sábado.