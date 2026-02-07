Realizan limpia de ruda a Pablo Guede con la fe de que mejore la suerte de Alianza Lima

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo y en medio de las dudas por su flojo arranque de temporada, el periodista Pedro García le hizo una limpia de ruda a Pablo Guede, con la fe de que cambie la suerte del cuadro blanquiazul y pueda seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.

Derrota que encendió alarmas en Matute

Todo empezó luego de la caída de Alianza Lima ante 2 de Mayo en el duelo de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores, un resultado que volvió a prender las alarmas en La Victoria y reabrió el debate sobre el trabajo de Pablo Guede, técnico que asumió la conducción del equipo para la temporada 2026.

A partir de ese partido, las críticas no tardaron en aparecer, sobre todo por una seguidilla de situaciones que han rodeado al entrenador desde su llegada al banquillo blanquiazul.

Entre los episodios que alimentan esta percepción de mala racha figuran la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; las bajas de Luis Advíncula y Luis Ramos en la previa del debut internacional; y las lesiones de Esteban Pavez y Cristian Carbajal, ocurridas en pleno partido.

Para muchos hinchas, la sensación es clara: a Pablo Guede todo le sale torcido desde que llegó a Matute.

Limpia de ruda para Pablo Guede

Mientras le hacía la limpia a Pablo Guede, Pedro García explicó el particular gesto y dejó dos mensajes bien claros sobre la importancia de la suerte en el fútbol y el complicado momento que atraviesa Alianza Lima.

Primero, señaló: "Con toda la buena onda del mundo para que Alianza Lima, como representante peruano en la Copa Libertadores, pueda repetir la faena y se meta en la zona de grupos. Y porque la suerte en el fútbol también existe".

Luego, al justificar el uso de la ruda y su referencia a la fortuna, agregó: "Con la mejor buena onda para el profe Pablo Guede, para Alianza Lima y para la recuperación del equipo blanquiazul que pretende meterse en la zona de grupos de la copa".

"Un poquito de ruda para justamente mejorar la buena vibra para que esa pelota que no entró tal vez caiga en los pies precisos y pueda entrar", agregó.

Partido de vuelta ante 2 de Mayo

Alianza Lima jugará en Matute el miércoles 11 de febrero y recibirá al conjunto paraguayo con la obligación de remontar la serie para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, luego de perder ante 2 de Mayo y en plena preocupación por el bajo rendimiento de Alianza Lima, Pedro García realizó una limpia de ruda a Pablo Guede esperando que mejore la suerte del club.