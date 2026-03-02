Infraestructura en riesgo: instituciones educativas enfrentan inicio de clases sin recursos suficientes

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El director del colegio Fortunato Zora Carvajal, Enrique Torres Ojeda, advirtió que el presupuesto de mantenimiento asignado por el Ministerio de Educación apenas alcanza para cubrir necesidades básicas como los servicios higiénicos y la reparación de la malla Raschel, a pocos días del inicio del año escolar.

"En este caso, a nuestra institución les deriva una cantidad de S/ 6.450 y con ese dinero de mantenimiento es que se prioriza el arreglo de algunas situaciones", señaló. Explicó que la norma establece que lo primero es garantizar que los servicios higiénicos estén en buenas condiciones, luego las aulas y finalmente los espacios exteriores.

Torres precisó que antes de ejecutar el gasto deben presentar una ficha de mantenimiento ante la UGEL. "Ellos son los que aprueban y una vez que se aprueba, se procede a la intervención", detalló.

Sin embargo, fue enfático: "A veces ese dinero no alcanza", más aún considerando que se trata de un colegio de zona periurbana con familias de escasos recursos.

Pedido sin respuesta al municipio

Uno de los problemas más urgentes es el desprendimiento de la malla Raschel. El director informó que el primer pedido a la Municipalidad de Alto de la Alianza se realizó en enero.

"En el mes de enero visualizamos que se estaba desprendiendo un poco. Es muy alta realmente la situación de la malla como para poder intervenir nosotros mismos", explicó. Al no recibir respuesta, reiteraron el documento a mediados de enero y volvieron a insistir en marzo.

"Yo esperaba en estos dos meses que se pueda hacer, porque de todas maneras tengo que intervenir porque se inician las clases", sostuvo. De no haber apoyo municipal, deberán usar el presupuesto de mantenimiento destinado originalmente a otras necesidades.

Más carencias: cómputo y aulas seguras

El colegio alberga a cerca de mil estudiantes 400 en primaria y 550 en secundaria y enfrenta múltiples carencias. No cuentan con infraestructura adecuada para educación física y las computadoras datan de 2002 y 2003.

Gracias a una donación de más de 60 equipos por parte de Sencico, implementaron dos aulas de cómputo, pero debieron asumir costos de instalación eléctrica y adecuación de ambientes.

Además, crearon un aula para estudiantes neurodivergentes dentro del proyecto "Pedagogía del Amor", que fue reconocido en el Congreso. "Estos estudiantes necesitan otro tipo de apoyo", explicó Torres. No obstante, adecuar este espacio también demanda recursos adicionales.

Colegio Bolognesi: avances tras larga espera

En la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi, el presidente de APAFA, Alfonso Choque, informó que tras casi dos años de espera se ejecutarán trabajos para instalar la malla Raschel y mejorar servicios higiénicos.

"Va a ser ya dos años, todo el año pasado los alumnos del nivel primario han pasado educación física sin ninguna sombra", declaró. Ahora se ha asignado un presupuesto de S/ 400 mil dentro de un proyecto mayor de mantenimiento regional.

El plazo de culminación de la malla Raschel en primaria es el 13 de marzo. También se intervendrán servicios higiénicos y se realizarán trabajos de pintura exterior.

Presupuesto insuficiente

Jimmy Salazar, coordinador regional de APAFAS de Tacna, recordó que el MINEDU transfirió más de S/ 295 millones a nivel nacional para mantenimiento de más de 66 mil colegios, correspondiendo a Tacna cerca de S/ 1.9 millones.

"El mantenimiento es para adecuaciones, pintado, intervención sanitaria y eléctrica. No es para nuevas construcciones", aclaró. Sin embargo, consideró que el monto resulta insuficiente frente a la magnitud de necesidades.