José María Balcázar impulsó ley que benefició a su hijo y lo propuso para cargo en el Congreso sin revelar parentesco

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente interino José María Balcázar se encuentra en el centro de cuestionamientos tras revelarse que impulsó una ley que terminó beneficiando directamente a su hijo, el abogado José Balcázar Quiroz, y que además lo propuso para un cargo en el Congreso sin informar sobre el parentesco.

Según un informe difundido por Cuarto Poder, la norma fue promovida desde la etapa en que Balcázar presidía la Comisión de Educación del Parlamento.

La Ley 3217-1 autorizó de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados como profesor auxiliar y profesor asociado sin concurso público, lo que permitió que su hijo accediera a una plaza a tiempo completo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos desarrollaron su carrera académica.

Beneficio directo

Antes de la aprobación de la ley, Balcázar Quiroz tenía contratos temporales y su postulación había sido observada en 2020 por no cumplir requisitos de experiencia. La norma impulsada por su padre eliminó ese impedimento y facilitó su acceso a la plaza con requisitos mínimos.

El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de cuatro millones de soles para cubrir nombramientos en doce universidades públicas, de los cuales más de un millón se destinó a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde ambos se formaron profesiionalemnte.

Propuesta en el Congreso

La relación entre padre e hijo también se trasladó al Parlamento. En septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sin informar sobre el vínculo familiar, pese a que el Código de Ética Parlamentaria exige declarar estos casos.

El nombramiento se oficializó y actualmente el abogado figura como miembro del Consejo para el periodo 2025-2026.

Críticas y cuestionamientos

Especialistas en educación y ética parlamentaria han señalado que la norma vulnera la meritocracia en la docencia universitaria y que el ocultamiento del parentesco constituye una falta grave de transparencia.

La exlegisladora Gladys Echaíz recordó que durante su gestión el proyecto no prosperó porque "debía primar la competencia y el conocimiento" en el proseco de nombramiento, acompañado de medidas rigurosas. Ni el presidente ni su hijo respondieron a las consultas del dominical para dar su versión sobre los hechos.

El caso de José María Balcázar abre un debate sobre el uso de la función legislativa para favorecer intereses personales y familiares. La ley que benefició a su hijo y la propuesta para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco refuerzan los cuestionamientos sobre ética y transparencia en la política peruana.