Colapsa pared del colegio José Carlos Mariátegui en VES: padres de familia exigen soluciones

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Villa El Salvador, se reportó la caída de una pared de aproximadamente 50 metros de largo del colegio José Carlos Mariátegui. El derrumbe dejó un amplio espacio abierto que permitiría el ingreso de cualquier persona a las instalaciones del centro educativo, con el riesgo de que se sustraigan equipos y otros bienes de la institución.

Por su parte, las madres de familia expresaron su preocupación y descontento, pues señalaron que otras paredes del colegio también presentarían riesgo de colapso hacia la vía pública. Esta situación podría poner en peligro la integridad de docentes, alumnos, trabajadores del plantel y cualquier transeúnte que circule por la zona.

Representante alerta sobre riesgos tras derrumbe

Vicky Gómez, apoderada de uno de los menores y representante del colegio José Carlos Mariátegui, brindó detalles sobre cómo se produjo el derrumbe de la infraestructura y advirtió que la situación representa un riesgo latente para los estudiantes, docentes y demás personas que acuden al centro educativo.

"Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto, que ya se ha metido mucha solicitud para que nos construyan el colegio nuevamente y se hacen de la vista gorda. No toman responsabilidad, están poniendo en riesgo la vida de nuestro hijo, los profesores. y de los que van pasando tambien, porque se derrumbó a las 2:30 pm", afirmó.

Pared colapsada del colegio José Carlos Mariátegui, en Villa El Salvador

Padres y personal cubrieron sectores expuestos

Sumado a ello, Gómez señaló que los padres de familia y el personal del colegio tuvieron que realizar trabajos para cubrir un sector expuesto del recinto. Asimismo, indicó que brindaban refrigerios a las autoridades que resguardaban los exteriores de la institución educativa.

"Hay paredes inclinadas y estuvimos ayudando al director hasta la noche, tapando por donde se pueden meter porque hay cosas de nuestros chicos, laptops y televisores. Los policías y serenazgos están resguardando y se les trajo refrigerio", indicó.

Plantón de madres de familia pidiendo atención a las autoridades

En conclusión, el derrumbe de una pared de aproximadamente 50 metros en el colegio José Carlos Mariátegui, en Villa El Salvador, dejó un sector vulnerable que facilita el ingreso de personas ajenas a la institución. Esta situación genera preocupación por la seguridad de los estudiantes y el riesgo de que se sustraigan equipos y otros bienes del centro educativo.