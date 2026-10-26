Precio del dólar HOY en Perú: conoce el tipo de cambio para compra y venta este lunes 26 de octubre

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Verifica cuál es el comportamiento y la cotización del tipo de cambio de la divisa en el mercado paralelo y la uperintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este lunes 26 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En la mañana de este lunes 26 de octubre, inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general se mantiene a la expectativa sobre cuál es el precio del dólar en el mercado cambiario peruano para tomar decisiones más informadas y cuidar mejor su poder adquisitivo.

En ese marco, una de las búsquedas que realizan para saber la cotización de la divisa estadounidense en nuestro país es el comportamiento de esa moneda extranjera en el portal oficial de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

El tipo de cambio Sunat es una referencia basada en el promedio ponderado del tipo de cambio interbancario, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza en la apertura de la jornada de hoy en Perú.

LUNES 26 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: conoce la cotización del tipo de cambio para este domingo 25 de octubre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,443 S/ 3,451

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la Sunat no actualiza su valor, ni feriados. El valor reflejado en la Sunat, refleja que el precio de la compra se mantiene estable, mientras que la venta presenta una leve variación en comparación con el día de viernes 23 de octubre, donde tenía un precio de S/ 3,450.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Además, si deseas realizar pagos o planificar determinadas operaciones con dólares, debes identificar también el precio de la moneda no solo en el mercado oficial, sino también en las casas de cambio o el mercado paralelo en Perú, ya que puede ser diferente al tipo de cambio promedio reportado por las entidades oficiales.

En ese marco, conoce a cuánto cotiza hoy, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de la oferta y demanda, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,425 | Venta S/ 3,445.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Recuerda que el precio del dólar puede variar respecto al cierre de la jornada debido a distintos factores locales e internacionales, entre ellos:

El precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

(FED). Factores locales: incertidumbre política y económica en Perú, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que no fija el precio del dólar, pero interviene en el mercado cambiario para reducir la volatilidad brusca del tipo de cambio, ya sea comprando o vendiendo dólares.

El dólar estadounidense es una de las monedas más importantes para la economía peruana, por ello, revisar cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio te permitirá saber si es el mejor momento de comprar o vender la moneda extranjera por soles o viceversa hoy, 26 de octubre.