Muere Eric Bauza a los 46 años: la voz de Bugs Bunny, el Pato Lucas, entre otros personajes de Looney Tunes

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la animación se viste de luto luego de que se confirme el fallecimiento del actor de doblaje Eric Bauza, quien prestó su voz original en inglés a personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, entre otros, a los 46 años.

Parte a la eternidad Erick Bauza

El fallecimiento del intérprete fue anunciado por sus familiares a través de sus redes sociales oficiales lo que generó de manera inmediata numerosas reacciones entre seguidores y colegas de las producciones en las que trabajó.

Sus seres queridos dieron a conocer que el deceso del artista ocurrió de manera repentina, aunque inicialmente no ofrecieron mayores explicaciones sobre las circunstancias en las que esta ocurrió. Asimismo, indicaron que próximamente compartirían información adicional.

"Eric Bauza, actor de doblaje ganador de un Emmy y voz actual de los icónicos personajes de Looney Tunes Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de decenas de otros queridos personajes animados, ha fallecido repentinamente", se lee en el comunicado difundido en Instagram.

¿De qué habría fallecido el actor de doblaje Erick Bauza?

De acuerdo a información del médico forense, a la cual tuvo acceso el medio Variety, Eric Bauza falleció en su domicilio víctima de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Esta afección está relacionada con las alteraciones que la presión arterial elevada puede provocar en el corazón y los vasos sanguíneos. La familia no había detallado públicamente esta causa en su primer comunicado.

¿Quién era Eric Bauza y qué personajes interpretó?

Nacido el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Ontario, Canadá, Eric Bauza construyó una extensa carrera interpretando personajes de series infantiles, películas animadas y videojuegos.

Sumado a que fue la vos de Bugs Bunny y el Pato Lucas, también lo fue de Porky, Piolín y Marvin el Marciano. También interpretó al Gato con Botas en The Adventures of Puss in Boots, al Pájaro Loco y al maestro Splinter en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

Recibió tres premios Children's & Family Emmy por sus interpretaciones en Looney Tunes Cartoons, Bugs Bunny Builders y Teen Titans Go!. Uno de sus trabajos más recientes fue la película Coyote vs. Acme, estrenada en 2026, donde volvió a interpretar a varios personajes de los Looney Tunes.

Es así que, el reconocido actor de doblaje Eric Bauza falleció a las 46 años de manera repentina de acuerdo a un comunicado difundido por sus familiares el último domingo, 25 de octubre. El artista será recordado por haber prestado su voz para diversos personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolón, entre otros.