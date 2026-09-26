Colapsa puente Pampatama en Apurímac tras ingreso de volquetes: MTC dispone retiro de vehículos y traslado de puente modular

Despacho ministerial brinda apoyo
26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/09/2026
En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, se refirió acerca del colapso del puente Pampatama, en Apurímac, tras el ingreso de dos volquetes que transportaban minerales. Señaló que se tomaron acciones rápidas desde su despacho en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac y mediante Provias Descentralizado. Aseguró que han iniciado con el retiro de vehículos y disponiendo el traslado de un puente modular.
MTC dispone acciones tras colapso de puente Pampatama
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