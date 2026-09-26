Colapsa puente Pampatama en Apurímac tras ingreso de volquetes: MTC dispone retiro de vehículos y traslado de puente modular

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, se refirió acerca del colapso del puente Pampatama, en Apurímac, tras el ingreso de dos volquetes que transportaban minerales. Señaló que se tomaron acciones rápidas desde su despacho en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac y mediante Provias Descentralizado. Aseguró que han iniciado con el retiro de vehículos y disponiendo el traslado de un puente modular.

MTC dispone acciones tras colapso de puente Pampatama

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la ciudad de Abancay, región Apurímac, esta mañana se reportó el colapso de un puente que conecta a tres distritos de la provincia de Aymaraes. El hecho ha generado preocupación entre los pobladores de la zona.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/HYjwzUE4a5 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 27, 2026

Noticia en desarrollo...