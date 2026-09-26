Dana Guzmán brilla en el tenis de campo y le da la medalla de oro a Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los deportistas nacionales vienen demostrando un gran nivel y consiguiendo más medallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En esta ocasión, la tenista Dana Guzmán se coronó campeona tras conseguir la presea de oro en tenis de campo luego de vencer a su rival argentina Jazmín Ortenzi.

Dana Guzmán se consagra campeona de tenis de campo

Este sábado, 26 de septiembre, por la final de singles femenino, la joven atleta peruana volvió a poner al tesis en lo más alto del podio de la competición que se viene desarrollando en Argentina ante justamente la representante de este país sudamericano.

La representante nacional venció 2-0 a Jazmín Ortenzi en una hora y 34 minutos. Dana Guzmán tuvo un inicio del juego con gran destreza marcando de inmediato diferencias ante su contrincante a quien no le dio opciones de reacción durante el primer parcial y logró imponerse con un contundente 6-0.

En esta primera manga la integrante del Team Perú mostró ser arrolladora con la ayuda de una gran solidez desde el fondo de la cancha y a su vez utilizando a su favor las oportunidades que tuvo para tomar una ventaja importante.

En la segunda mitad del encuentro, la jugadora local buscó sobresalir y el desarrollo del juego se tornó un poco más equilibrado. Sin embargo, la tenista peruana logró sostener su buen nivel al igual que su concentración que fueron clave para que vuelva a salir victoriosa. Por último, Dana Guzmán cerró el parcial por 6-3 y campeonó en sets corridos.

De esta manera, cerró una participación destacada a lo largo del torneo de singles femenino figurando entre las protagonistas de la delegación peruana en Santa Fe 2026. Es necesario indicar que con este triunfo, la tenista obtuvo como premio mayor su clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El taekwondo peruano arrasa en Odesur 2026

La selección peruana de taekwondo fue la gran protagonista del último viernes en la jornada de Poomsae de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, conquistando tres de las cuatro medallas de oro que estuvieron en disputa.

Rodrigo Subauste y Fabiana Varillas conquistaron tres medallas de oro, una en pareja mixta y una en cada prueba individual. En pareja mixta, la dupla nacional tuvo una destacada actuación hasta llegar a la gran final en la que derrotaron a la pareja argentina con una calificación de 8.766 frente a 8.232.

Fabiana Varillas completó su gran jornada con el título individual femenino al superar a la colombiana Daniela Quirama. Por su parte, en la rama masculina, Rodrigo Subauste también alcanzó la cima del podio y se impuso al brasileño Alex Silva.

Con un inicio arrollador y solidez, la tenista peruana Dana Guzmán se coronó campeona tras conseguir la presea de oro en tenis de campo luego de vencer a su rival argentina Jazmín Ortenzi por 2-0 con parciales 6-0 y 6-0. Además, clasificó a los Juegos Panamericanos Lima 2027.